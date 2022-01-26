2021年房市移轉34.8萬棟創8年新高 法拍屋創低

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（中央社記者潘智義台北26日電）根據內政部最新統計資料顯示，去年全年買賣移轉棟數創下8年新高的34.8萬棟，另外受惠市場景氣熱絡，房屋流入法拍市場機會減少，2021全年的拍賣移轉棟數為4248棟，創下統計以來新低。

至於與人口老化相關的繼承移轉登記，全年6.29萬棟則創下歷史新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，雖然去年建物買賣移轉未滿35萬棟，但34.8萬棟仍創下近8年新高，反映市場買氣是近8年最好的一年，同時許多區域房價上揚，整體房市呈現價量齊揚走勢，迫使政府出手打擊投機行為。

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展望2022年，曾敬德認為，雖然目前調查房市信心仍偏向樂觀，但可能會面臨政策、升息等議題的考驗。

至於法拍移轉統計，曾敬德說明，受惠景氣復甦，市場交易熱絡，若屋主面臨資金困境時，也有充裕時間可以處理手上的不動產資產，因此近年的購置住宅貸款違約率持續下滑，連帶流入法拍市場物件減少，全年法拍移轉登記僅4248棟，創下2003年統計以來的新低量，且數量不到2003、2004高峰時期的1成。（編輯：潘羿菁）1110126