打炒房 第3戶、住宅區購地等5類不動產貸款風險權數上調

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打炒房再出招，金管會17日宣布即起上調5類不動產貸款適用的風險權數，包含自然人購置第3戶以上房貸案在內。圖為從高處俯瞰台北市區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北17日電）打炒房再出招，金管會今天宣布即日起上調5類不動產貸款適用的風險權數，包含自然人購置第3戶以上房貸案在內。若以去年第3季銀行資本適足比率推估，恐有4家銀行資本適足率受影響程度高於1個百分點。

為避免資金過度流入房市，央行4度出手調整選擇性信用管制措施，金管會今天宣布，為強化銀行辦理特定貸款的風險承擔力，即日起調高5類不動產貸款適用的風險權數，銀行今年第1季申報就適用。

第一，公司法人購置住宅貸款，屬於一般住宅用不動產曝險者適用風險權數從20%上調至50%，屬收益型住宅用不動產曝險者適用風險權數從30%上調至100%。

第二，自然人購置第3戶（含）以上住宅貸款適用風險權數從30%上調至100%。

第三，購地貸款的土地屬於住宅區者，適用風險權數從100%上調至150%，屬於商業區適用風險權數從150%上調至200%。

第四，建築業以新建餘屋住宅為擔保所辦理的抵押貸款（即餘屋貸款），屬ADC（收購、開發及建築）曝險者適用的風險權數從100%上調至150%，非屬ADC曝險者適用風險權數從30%上調至100%。

第五，工業區閒置土地抵押貸款，適用風險權數從75%至150%區間上調至200%。

以2021年第3季資本適足比率估算，本國銀行普通股權益比率將從11.95%下降至11.48%，降幅0.47個百分點；第一類資本比率從12.93%下降至12.43%，降幅0.5個百分點；資本適足率從14.82%下降至14.24%，降幅0.58個百分點。

進一步觀察，有4家銀行（包含公民營在內）資本適足率受到新制影響超過1個百分點，影響數介於1.1至1.6個百分點區間，不過資本適足率下滑後，全數銀行仍符合法定最低資本比率規定。

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金管會銀行局副局長林志吉強調，銀行新承作案件及舊貸案屆期續貸、轉貸，才適用調高的風險權數新制，不溯既往舊案，且依都更條例、危老條例或其他配合政府政策的重建案件排除適用。

金管會認為，針對較高風險資產應適用較高風險權數，才能促使銀行審慎控管辦理特定貸款風險，因此拍板上調5類特定貸款風險權數。外界預期，為避免過度影響資本表現，銀行承作5大類貸款將更審慎，換言之，5類貸款將更難放行，否則若讓資本適足率低於法定水位，將必須減少風險性資產或採取增資等措施因應。（編輯：張均懋）1110217