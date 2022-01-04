打炒房壓不下 去年11月國銀不動產放款飆12.41兆新高

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（中央社記者謝方娪台北4日電）金管會今天公布，本國銀行2021年11月底不動產放款飆至新台幣12.41兆元的歷史新高，2021年前11月住宅及建築貸款增加9626億元、增幅達8.9%，較2020年同期加速，顯示房市熱度居高不下。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，俗稱銀行不動產放款天條，大部分銀行皆自行設定更嚴格的內部要求，一般多半設立28%為警戒線。

金管會今天公布，11月底銀行辦理住宅建築及企業建築放款總餘額為12.41兆元，月增0.1兆元，續創歷史新高；存款總餘額及金融債券發售額月增0.45兆元、達45.85兆元。依銀行法第72條之2設算，銀行不動產放款平均比率降至26.81%，月減0.03個百分點。

不過若從個別銀行比率觀察，10月原本沒有銀行不動產放款比率衝高至29%以上，11月出現1家；比率落在28%至29%區間則月減2家、11月僅8家銀行落入此區間。

金管會銀行局副局長童政彰說明，該家比率落在29%以上的銀行為中小型銀行，由於該家銀行存款月減70億元、不動產放款月增近40億元，分子增加、分母減少之下，帶動不動產放款比率往上衝，金管會將在日常監理加強督導該銀行控管不動產授信風險。

金管會資料顯示，去年11月底銀行不動產放款總餘額達12.41兆元，其中購置住宅貸款達8兆6614億元、建築貸款達3兆1098億元，雙雙較10月底增加，月增1162億元，帶動住宅加建築貸款餘額合計達11兆7712億元。

若以2020年12月底為基準，2021年前11月住宅加建築貸款增加9626億元、增幅達8.9%，2020年同期則僅增加8618億元、增幅8.79%，顯示去年央行雖多次出手打炒房，銀行放貸仍加速，房市熱度居高不下。

去年12月央行祭出第4波房市信用管制措施，金管會也宣布啟動新一波不動產專案金檢，並陸續加碼3波不動產授信風險管制，包含先後將銀行及票券業辦理不動產業保證納入控管、金控及銀行轉投資租賃業納入央行選擇性信用管制等。

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此外，金管會正研擬針對央行較嚴格限制成數的不動產貸款類型，例如餘屋貸款、高價住宅貸款、第3戶以上房貸等，上調銀行適用的風險權數，加強銀行控管不動產授信風險。外界關注金管會何時要出打炒房新招？金管會表示目前正研議中，並未鬆口實施時程。

不過，政府部會接連打炒房，已引發建商反彈，童政彰表示，配合行政院健全房市方案，金管會相關措施主要關注銀行整體授信資產品質健全性，不管是提列備抵呆帳、還是研議提高銀行相關風險權數，都是提升銀行損失吸收能力並強化營運韌性，並督促銀行將所吸收的存款進行合理信用配置。（編輯：潘羿菁）1110104