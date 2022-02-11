台中去年房地合一稅收達47.4億 居六都之冠

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（中央社記者蔡芃敏台北11日電）根據財政部資料，台中個人房地合一稅新台幣47.4億元，續居六都繳稅王，雙北稅收年增幅則超過100%。房仲指出，即便政府出手打炒房，房市買氣仍相當活絡，加上房價走揚，帶動房地合一稅增加。

去年全國個人房地合一稅收共227.1億元，年增91%。台中市稅收為六都之最，共計47.4億元，年增75%。稅收第2名為高雄市，全年達34.2億元，年增68%。新北市以27.9億元排行第3名，年增幅高達119%。

台北市個人房地合一稅為26.5億元，年增121%，年增幅為六都最多。桃園市23.3億元，年增幅91%。台南市21.5億元，年增幅86%。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，儘管央行祭出四波選擇性信用管制，房地合一稅2.0去年7月上路，房市買氣依然相當活絡。

她說，除了低利率、資金動能強等因素外，營建成本走高，市場普遍預期未來新案價格不墜。另一方面，市場擔憂通膨，資金流向不動產，民眾買房、追價意願增加。

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郎美囡表示，台中市因重劃區的供給量體大，且具有中科及建設、商場等話題，新案開價屢創新高，買方願意買單，帶動買氣也拉抬房價；雙北雖然整體稅收未居冠，不過，買方對高單價、總價物件接受度提高，讓房地合一稅增加。

展望房市市況，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，政府不斷端出打炒房政策，顯示整肅不動產市場價格走高的決心，且資金逐步緊縮，市場預期央行將跟隨各主要國家步調而升息，去年交易熱潮恐難延續至今年。不過，利率仍位於歷史低檔，房價不易回檔，市場維持穩定。（編輯：林興盟）1110211