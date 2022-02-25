成本高漲與打炒房夾擊 1月建築貸款增速創2年新低

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）在建築成本高漲以及政府一連串打炒房重拳夾擊之下，中央銀行今天公布的1月建築貸款餘額為新台幣2兆8327億元，年增率持續放緩至13.41%，創下2年來最低增幅。

過去兩年房市火熱，觀察建築貸款餘額的增速，2020年隨著建商融資需求增加，建築貸款年增率持續走高，從年初的12%穩步向上，到年底已逼近18%。

不過2021年情勢出現轉折，建築貸款餘額年增率開始反轉向下，今年1月更跌破14%、下探至13.41%，為2020年2月以來最低增幅。

央行官員分析，鋼筋、水泥等營造成本高漲，加上科技大廠擴建廠房，大搶營造工，使得營建業面臨缺工窘境；此外，房市過熱引起政府重視，2020年底開始，相關部會祭出一系列打炒房措施，更讓建商推案態度轉為審慎觀望，進而讓建築貸款增速放緩。

至於1月房貸餘額8兆8693億元，月增663億元，年增率收斂至9.42%。央行官員說明，去年12月是農曆年前購屋旺季，成交爆出大量，房貸餘額月增突破千億元，今年1月則回到穩定成長的區間。

觀察房貸餘額年增率變化，可發現去年下半年起，年增率就跌破10%，僅呈現小幅波動。央行官員認為，隨著央行、內政部、金管會等相關部會一連串打炒房措施上路，健全房市的效果已慢慢顯現，房市成交量也相對穩定，未再出現爆增狀況。

展望未來房市，台經院今天舉行的景氣動向記者會對後續市場走勢發表看法，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，資金效應、投資保值需求仍在，政府打炒房政策效應持續發酵，未來半年房市料將高檔震盪，呈現「上有壓、下有撐」的格局。（編輯：張均懋）1110225