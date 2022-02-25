打炒房效應加春節連假 2月房市交易量急縮

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）打炒房效應加上適逢農曆春節6天假期，房市交易天數減少，致使2月交易量急縮。

根據永慶房產集團統計，2月全台交易量較1月減少24%；其中，台北減少12%，新北減25%，桃園量縮15%，新竹縣市減少22%，台中減少25%，台南與高雄分別量縮32%與24%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，政府持續緊盯房市，抑制投機炒作政策態度明確，政府調控房市政策是否再度升級，國際間地緣政治關係後續發展及升息議題甚囂塵上，都將是影響今年房市表現的變數，有待後續觀察。

住商機構企畫研究室統計旗下加盟店2月成交業績，全台2月與1月相比，成交量減少32.2%；但若將1、2月合併觀察，則比去年同期增加9.6%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，2月常因為農曆新年等季節性因素，成交量往往變動較大；但若把前2月合併觀察，今年前2月表現依舊優於去年同期，顯見買方表現相當積極。

中信房屋統計2月整體交易量，內部全台成交件數較1月減少34.3%，比去年2月亦減9.9%，雖然月增率與年增率雙雙下滑，不過今年前2月累計成交件數仍比去年同期微幅成長4.7%，交易市況平穩。

中信房屋總經理張世宗表示，在政府選擇性信用管制及房貸相關限令持續加強下，房市買氣已略見降溫。此外，目前物價位處高檔、房地產營建成本壓力仍在，中古成屋賣方因預期通膨將使房價有撐，導致對價格有所堅持，部分屋主出現惜售心態，形成與買方市場價格認知的落差，整體交易時間因而拉長。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2月價量變化，七都交易量較1月下跌9.8%，價格則小漲1.3%，不過和去年同期相較，交易量年減3.8%，價格年增9.5%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，打炒房政策發威，市場也進入「價量盤整期」，現在國際局勢緊張，股市和經濟都受到波動，也會間接牽連到後續的購屋意願和預算，為房市交易量投下變化球，預計至少要進入第2季才會逐漸明朗。（編輯：張良知）1110225