打炒房見效 1月房貸建融年增率雙趨緩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北24日電）打炒房奏效，金管會今天公布1月房貸年增率9.25%、建融年增率12.55%，除了房貸年增率趨勢漸走平，建融年增率更自去年8月開始一路向下。

金管會今天公布1月本國銀行承作購置住宅貸款及建築貸款概況，國銀承作購置住宅貸款餘額達新台幣8兆8273億元，月增649億元；建築貸款餘額達3兆1870億元，月增240億元，1月房貸加建融僅增加889億元，相較12月單月出現的1542億元大量，明顯趨緩。

金管會銀行局副局長童政彰說，12月是購屋和交屋旺季，基期相對高，因此1月增幅明顯趨緩；他也提及，政府部會出手打炒房，是要遏阻異常炒作房地產的情形，不過民眾首購、青年購屋等自住需求仍不受影響，銀行仍會提供金融服務，因此不動產放款餘額呈現緩慢上揚。

若從年增率觀察，自去年1月開始購置住宅貸款年增率約介於9%至10%區間，今年1月購置住宅貸款年增率為9.25%，整體漸呈拉平走勢；建築貸款年增率則自去年8月開始緩步緩落，1月建築貸款年增率已一路降至12.55%。

同步檢視國銀不動產放款品質，截至今年1月底為止，購置住宅貸款逾放金額為73億元，逾放比0.08%；建築貸款逾放金額為16億元，創下2016年以來新低，逾放比為0.05%。

另依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，俗稱銀行不動產放款天條，大部分銀行皆自行設定更嚴格的內部要求，一般多半設立28%為警戒線。

今年1月底銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達12.61兆元，續創新高，存款總餘額及金融債券發售額為46.72兆元，月減0.01兆元，依銀行法第72條之2設算的不動產放款比率為26.99%，月增0.17個百分點。

童政彰指出，今年1月適逢農曆春節前夕，民眾和企業有資金調度需求，銀行存款總餘額下降，帶動銀行不動產放款比率往上走。

若從個別銀行觀察，12月沒有任何一家銀行不動產放款比率在29%以上，但1月出現1家，介於28%至29%的銀行也從7家增加為8家。

童政彰說，該家比率超過29%的銀行，除了不動產放款增加，在企業資金調度下，存款總額呈現減少，以致比率上衝至29%以上。（編輯：趙蔚蘭）1110224