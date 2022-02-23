政府打炒房見成效 房仲：現階段不需急著搶買

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）政治大學不動產研究中心舉辦「房價與稅制論壇」，房屋仲介業表示，政府斷金流、去槓桿等積極打炒房政策已見成效，數據顯示炒房現象已和緩，房市轉趨健康，不用擔心供不應求問題，現階段不需太急著搶買。

「房價與稅制論壇」由政大不動產研究中心主任賴宗裕主持，邀請永慶房產集團業務總經理葉凌棋針對房市和打炒房政策進行專題演講。

論壇並邀請內政部地政司司長王成機、文化大學環境設計學院院長楊松齡、政治大學地政系教授林左裕、臺北商業大學財政稅務系教授黃耀輝、崔媽媽基金會執行長呂秉怡及中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長于俊明等產官學專家與談。

葉凌棋指出，自2021年12月內政部推出五大措施打炒房後，市場的確出現觀望，1月六都建物買賣移轉棟數月減13.3%，預售屋違規比例降19%，預估2月六都買賣移轉棟數也將下滑，顯示市場氛圍轉趨觀望。

此外，建築貸款餘額與購置住宅貸款餘額成長趨緩，房市有降溫趨勢；同時，在內政部拋出預售屋禁止轉售修法後，去年12月售屋轉售刊登量，也較2020年同期明顯成長，顯示預售屋出現拋售潮，相關數據顯示政府積極打炒房已獲初步成效。

葉凌棋指出，2021年全台建照創27年新高，但根據實價登錄統計，2021年全年預售屋交易僅8.5萬戶，仍有8.5萬戶左右缺口，未來長期還是有超額供給的可能性，不用擔心供不應求的問題，現段不需太急著買；預期不動產市場在產業、供給、需求、價格4大面向都產生正面效益，有利於自住、長期置產族群購屋。

王成機表示，除了限制預售屋換約轉售、解約申報登錄等措施，政府健全房市措施也已強化預售屋的稽查，針對預售屋熱銷假象、製造排隊購屋人潮等炒作的第4波查核，違規建案比例較前3次稽查結果明顯下降約2成，總裁罰金額超過新台幣1088萬元，政府打炒房政策已陸續獲得初步成果。

至於房市稅制議題，「囤房稅」成眾人焦點。黃耀輝和呂秉怡皆建議，要解決民眾買不起房、租不到房的問題，政府應推動囤房稅改革，使空屋持有成本提高。

楊松齡則指出，囤房稅未必能解決囤房問題，可能反造成稅額轉嫁給房客；對多屋族課徵囤房稅，持有房屋的誘因不見得就此消失，要解決囤房問題關鍵在於房地產供需。

于俊明示警，運用稅捐手段治理房市，應注意稅費轉嫁、妨礙正常投資等副作用，不宜「一刀切」把私法人、換約者都當成炒房客；也不宜以缺乏標準的「炒房」之名，以刑罰處置人民。（編輯：張良知）1110223