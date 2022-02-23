青安貸款核貸逾1.3兆元 房屋座落六都占比76%

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（中央社記者謝方娪台北23日電）財政部統計至今年1月底為止，青安貸款累計已核貸31萬8861戶，核貸總額達新台幣1兆3046億元，觀察房屋座落區域，位於六都占比為貸款總金額的76.1%。

財政部自2010年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款（青安貸款），由8家公股行庫以自有資金承貸。財政部統計至今年1月底為止，已核貸31萬8861戶，核貸金額突破1.3兆元、達1兆3046億元，每戶平均撥貸金額409萬元。

其中，民眾申請青安貸款購置2房以上房型占比達97%，財政部國庫署副署長顏春蘭分析，主因民眾考量自住成家及養兒育女的長期需求所致。

另觀察房屋座落區域，位於六都比重占總貸款戶數的73.4%、總貸款金額的76.1%，以核貸金額觀察，最高的3縣市為新北市、高雄市、桃園市。顏春蘭說，數據主要反映民眾購屋考量就業發展、交通便捷、醫療教育、社福建設等生活機能。

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顏春蘭指出，青安貸款無房型、區域及申貸者年齡、職業身分等限制，只要符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅」皆可申請，適用條件單純且相對寬鬆，且沒有綁訂違約條款或轉貸限制，民眾可隨時提前還款，有利民眾資金彈性規劃。

顏春蘭表示，青安貸款推動成效良好，經報行政院同意，5度延長辦理期間至2022年底，屆時將視整體房市情形及民眾實際需求檢討續辦及各項條件合理性，有購屋貸款需求且符合資格的民眾，可逕赴各公股銀行洽辦，另內政部推出「自購住宅貸款利息補貼」，也可搭配申請。（編輯：趙蔚蘭）1110223