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央行暗示房市管控不會馬上落幕 仍有空間再出招

2022/3/8 17:51
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）中央銀行總裁楊金龍10日將赴立法院進行業務報告，今天書面報告率先出爐，內容語帶玄機，除了指出房價上漲是全國性問題，也暗示房市管控措施不會馬上落幕，還有再出招的空間。

2020年底以來，央行已經四度祭出選擇性信用管制，內政部、財政部、金管會等相關部會也都有推出配套措施，希望遏止炒房風氣，健全房地產市場。

央行分析，從需求面來看，全球流動性充沛以及國內強勁民間投資、預期心理及投機炒作，帶動購屋需求增加；供給面則有土地價格走高，營建材料與工資等成本上揚，推升新屋價格。

此外，在經濟基本面支撐、預期心理及哄抬炒作下，央行指出，近年房市以中南部較熱絡。

央行認為，近期房價上漲是全國性，因此央行不動產貸款選擇性信用管制措施的實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間，未來將持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施的執行成效，適時檢討調整相關措施內容，以促進金融穩定。

央行並表示，為了強化選擇性信用管制措施成效，將從4大方向精進其他配套措施，一是建置更廣泛的不動產貸款統計，進行深入分析，以作為決策參考；其次，強化與金融機構溝通，籲請落實授信風險差別定價原則，勿削價競爭，也提醒借款人注意房貸利息負擔、儘早做好財務規劃。

第三，派員實地金檢，督促銀行落實法規遵循，以掌握銀行相關授信實務作業缺失，加強未來控管力道，央行去年共計辦理專案金檢達55次。

第四，金管會也參採央行意見，加強控管金融機構不動產保證業務風險；並配合央行不動產貸款規範，調高銀行辦理相關受限貸款的風險權數。（編輯：黃國倫）1110308

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