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央行理監事會議3/17登場 聚焦打炒房與升息議題

2022/3/13 13:22（3/13 13:39 更新）
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圖為央行總裁楊金龍（中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北13日電）央行理監事會議將於17日登場，央行總裁楊金龍日前暗示，不排除再祭出第五波房市信用管制，加上如何應對俄烏戰爭導致國內輸入性通膨壓力升高局面，升息與否以及新台幣匯率走勢等議題，成為外界關注焦點。

楊金龍10日赴立法院財政委員會報告時指出，房價上漲是全國性問題，可能延長與持續調整選擇性信用管制措施，暗示房市管控措施不會馬上落幕，他在答詢時明確表示，將在17日的會議中討論房市信用管制措施。

為抑制房市不正常飆漲，2020年底以來，央行已實施四波選擇性信用管制，內政部、財政部、金管會等相關部會也陸續推出配套措施，希望遏止炒房風氣，健全房地產市場。

中央大學台經中心執行長吳大任認為，對房市祭出選擇性信用管制已是既定政策，持續朝這方向進行，可以預料將是17日討論的議題之一。

此外，美國聯準會（Fed）預定於美東時間16日公布利率決策結果，預料將開啟2018來首次升息序幕，台灣央行隨後於17日舉行的理監事會議，是否會跟進美國升息腳步，市場高度關注。

吳大任推測，央行理監事會議上應該會有很多討論與激辯，尤其俄烏戰事爆發推升國際原物料價格，加劇國內通膨壓力，消費者物價指數（CPI）自去年8月以來，已連續7個月超過2%的通膨警戒線，楊金龍也在立法院公開坦言，國內輸入性通膨壓力確實增加。

不僅如此，新台幣近期連番走貶，匯率因素會讓物價上漲壓力更大，元大寶華董事長梁國源說，從過往經驗判斷，央行升息步伐會跟著Fed走，但是央行的首要職責是穩定物價，一定會開始考慮升息可能性。（編輯：林淑媛）1110313

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