金管會打炒房盯票券業 專案金檢揪5大缺失

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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會2021年對2家銀行、2家票券商辦理專案金檢，今天公布5大缺失，其中，有一家票券商承銷租賃公司發行的商業本票，該家租賃公司投資不動產信託受益權，等於間接讓資金流向房市。

國內目前有8家票券商及17家銀行兼營票券業務，金管會為防堵打炒房漏洞，緊盯票券業金流，去年對2家銀行和2家票券商辦理專案金檢，更在今天邀集票券承銷銀行及票券商總經理及總稽核等高階主管召開「健全票券商承銷免保證商業本票業務說明會」。

金管會檢查局副局長張子敏說，去年專案金檢共發現業者5大缺失，先前已發函要求各業者改善，後續將由銀行局依缺失情節輕重評估是否進行處分。

第一項缺失是專案金檢的2家銀行都沒有確實依規定辦理徵信調查作業及徵提營業發行計畫，或沒有落實對企業主要負責人一般信譽辦理調查及徵提企業完整3年度會計師簽證財報。

張子敏直言，銀行兼營票券業務，觀念上可能會認為承銷並非授信，就不需要徵信，不過實際上承銷發行的票券也是對投資大眾，依法對發行商應進行徵信並了解資金用途，而不是讓發行的票流出去可能是不好的票。

第二項缺失是2家票券商、2家銀行都逕自依客戶信評及淨值條件核予免保票承銷額度，沒有依客戶發行計畫及償還來源覈實核定，或所核定額度與實際動用金額差異過大，核予額度欠妥，金管會已要求業者必須審慎辦理。

第三是有1家票券商免保票承作利率不足以支應資金成本，利率訂價容易導致削價競爭；第四是2家票券商、2家銀行都沒有考量同一產業免保票發行集中度風險控管。

第五是有1家票券商承銷租賃公司商業本票，該租賃公司投資不動產信託受益權，間接將資金流向不動產業，且金額持續增加，雖有在徵信報告揭露資金用以推動建案，但沒有詳實評估其實際資金需求。

張子敏強調，央行已祭出選擇性信用管制，金管會也要求租賃業自律，票券業若審核案件資金是流向土建融或是不動產業，也應進行審慎評估，確實了解資金用途再核貸。（編輯：潘羿菁）1110322