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打炒房修法微調 遇重大變故不受預售禁換約限制

2022/4/4 12:30
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（中央社記者陳俊華台北4日電）內政部今天說，為遏止不動產炒作去年提出平均地權條例修法，經行政院審查後微調，除將炒房的罰鍰上限從新台幣500萬提高到5000萬外，也增訂買受人若因重大變故，可例外不受預售屋換約轉售限制。

內政部向中央社記者表示，為遏止不動產炒作，健全交易秩序，去年12月擬具平均地權條例修法草案報行政院，修法5大重點包括限制預售屋換約轉售、重罰不動產炒作、建立違規檢舉獎金制度、私法人購買住宅採許可制，以及預售屋解約應申報實價登錄。

內政部指出，這項草案在行政院審查期間，經蒐整各方意見後有微作調整，除明確規範不動產炒作的定義外，另為達到立即重罰及遏止炒作的效果，並將不動產炒作的行政罰鍰上限，由500萬元大幅提高到5000萬元，因此不另修訂刑罰處罰規定。

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內政部說，此外，這次草案也增訂，內政部得以公告方式，規定買受人在簽約後，因重大變故，例如非自願失業等導致無力繳款者，可例外不受換約轉售的限制，以利買受人因應特殊情形所需。

內政部表示，這次修法內容都符合憲法契約自由等規定，調整後將更為周延完整。草案將在行政院會通過後，送立法院優先審議，希望能儘速完成修法，使不動產市場更能穩健、有序發展。（編輯：蘇龍麒）1110404

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