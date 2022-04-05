紅單轉售課房地合一稅？財政部：將與內政部確認

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（中央社記者張璦、陳俊華台北5日電）內政部預售屋聯合稽查行動近期發現仍有違規轉售紅單（購屋預約單）；針對轉售所得是否要以較嚴苛的房地合一稅課徵，財政部賦稅署長許慈美今天表示，紅單是否等同預售屋，將與內政部商討、確定。

內政部次長花敬群表示，主政是財政部，尊重財政部決定。

政府積極打炒房，房地合一稅2.0上路，明定110年7月1日以後預售屋交易視同房地交易，以持有時間計算課稅，稅率落在15%至45%之間；同時，內政部也已禁止預售屋紅單轉售。不過，內政部今年3月底進行預售屋聯合稽查行動，仍發現有買受人違規轉售紅單。

過往的個人紅單轉售交易所得列為財產交易所得，並計入綜合所得額、適用5%至40%綜所稅率；針對紅單交易所得是否應以較嚴苛房地合一稅課徵，許慈美今天接受中央社記者訪問時指出，端看「紅單是否等同預售屋」。

許慈美說明，預售屋交易已納入房地合一稅2.0課徵範圍，預售屋與紅單是否等同，須與內政部進一步確認；實務面來講，目前有些紅單轉售案件按房地合一稅2.0處理，但見解沒有很一致。

許慈美表示，自去年7月房地合一稅2.0上路至今，紅單交易件數不多，也尚未過核課期間、仍可輔正處理，意即與內政部確認後，若認定紅單等同於預售屋屬性，則以房地合一稅2.0課徵。

此外，若立法院通過修法禁止轉賣預售屋合約，許慈美表示，未來預售屋移轉成功後，仍屬於房地合一稅2.0課徵範圍，兩項措施可達雙管齊下效用。（編輯：謝佳珍）1110405