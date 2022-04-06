紅單轉讓課房地合一稅？蘇建榮：會和內政部討論

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（中央社記者范正祥台北6日電）財政部長蘇建榮今天表示，紅單（購屋預約單）轉讓已經立法禁止，但是私底下還是有在轉讓，這部分是不是視同房地合一課稅，財政部會和內政部討論。

政府積極打炒房，房地合一稅2.0上路，明定110年7月1日以後預售屋交易視同房地交易，以持有時間計算課稅，稅率落在15%至45%之間；同時，內政部也已禁止預售屋紅單轉售。不過，內政部今年3月底進行預售屋聯合稽查行動，仍發現有買受人違規轉售紅單。

國民黨立委賴士葆和李貴敏上午在立法院財政委員會質詢，紅單轉讓是否會課房地合一稅。蘇建榮表示，預售屋已經納入房地合一課稅，但是因為紅單是一個權利而已，沒有房屋的標的，所以未來會不會納入房地合一課稅，財政部會再和內政部討論。

財政部賦稅署長許慈美上午在立法院財政委員會前回應媒體詢問時指出，房地合一稅2.0針對預售屋交易視同房地交易，必須按房地合一稅2.0課稅，也就是說從去年7月1日以後的預售屋交易，就是要課房地合一稅2.0。

至於紅單交易，許慈美表示，紅單是不是等於預售屋，在內政部的管理，認為是預售屋的一環，但是否等同屬於預售屋，必須再跟內政部確認，內政部也會針對預售屋跟紅單的差異，是否等同預售屋，再做正式回覆。

許慈美指出，如果紅單交易等同是預售屋，就依照房地合一稅2.0課稅，也就是說同一年度的交易按45%的所得來課稅。（編輯：謝佳珍）1110406