六都首季房屋移轉逾6.4萬棟 11年來同期最旺

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（中央社記者賴言曦台北1日電）房仲指出，六都今年首季房屋買賣移轉數超過6.4萬棟，數量創近11年來同期最佳；區域方面以台南市增幅最大。專家認為，在科技業議題帶動下，有吸引買氣向南的趨勢。

台灣房屋今天發布新聞稿指出，今年第1季六都房屋買賣移轉數量逾6.4萬棟，較去年第1季增加約4.4%，棟數也創近11年來同期最佳。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，今年各地房市建設話題持續湧現，且民眾對通貨膨脹隱憂未減，擔心缺工缺料問題助漲房價，所以投入房市的心態仍積極；加上打炒房政策直指預售屋，使不少消費者轉進新成屋、中古屋市場，進而衝高今年首季的房屋買賣移轉棟數。

六都房屋買賣移轉棟數部分，據住商機構今天發布的新聞稿，台南市首季新增6091棟，年增10.2%，增幅居六都之冠。

其餘地區今年首季的房屋買賣移轉棟數及增幅方面，分別為台北市7835棟，年增0.1%；新北市逾1.6萬棟，年增8.9%；桃園市逾1.1萬棟，年增0.2%；台中市逾1.2萬棟，年增0.9%；高雄市逾1萬棟，年增7.2%。

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大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，台南、新北、高雄有科學園區及重劃區、新市鎮帶動，首季成交量維持高成長，且南台灣還有科技業議題可期待，有帶動買氣南向的趨勢；至於台北、桃園、台中首季則平穩發展。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，今年首季房屋交易尚未反映中央銀行升息的效果，且央行升息1碼幅度不大，一般買方及投資客仍有喘息空間，投資買盤不至於大舉縮手；不過這2年資金潮拉動多處房價虛漲，提醒買方入場需注意區域賣壓，避免房價鬆動風險。（編輯：張良知）1110401