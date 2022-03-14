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加力打炒房 平均地權條例修正案本週政院會可望通過

2022/3/14 09:58
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（中央社記者陳俊華台北14日電）媒體報導，內政部原擬提出「炒房關3年」重拳引發爭議，在行政院審查時刪除刑責。內政部長徐國勇今天對此表示，草案正在研議中，尊重各部會意見，主要是針對炒作行為，盼17日行政院會能通過。

內政部去年底通過修正「平均地權條例」部分條文，限制預售屋及新成屋換約轉售，並禁止炒作行為，嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處新台幣100萬元到500萬元罰鍰；如果造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，並可處3年以下徒刑或併科100萬元到5000萬元罰金。

媒體報導，行政院與民進黨立法院黨團溝通後，擬刪除炒作最高可關3年的刑責，但炒作的行政罰，則從原本最高500萬元，大幅提高到5000萬元。

立法院內政委會今天邀徐國勇列席報告業務報告並備詢。徐國勇在會前受訪時表示，行政院正在審查平均地權條例修正草案，如果可以很快完成審查，有機會排入這週四（17日）行政院會議程中，通過後就會送到立法院。

對於草案擬刪除刑責，徐國勇表示，行政院正在研議中，因為這是國發會召集內政部、財政部、中央銀行等各部會討論，內政部只是處理其中一部分，尊重各部會意見。

徐國勇說，草案在行政院整合後，希望這週四就能處理；主要是要處理預售屋紅單轉讓等炒作行為，因為還有公平交易法，嚇阻力量都夠。

另外，有關難民法，徐國勇說，行政院還在與各部會研議，從第6屆立法院一直到第9屆，每次都屆期不連續，可見大家有一些必須整合的意見，還在處理中。（編輯：郭無患）1110314

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