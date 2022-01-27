民眾看漲房價想趁早買 1月購買耐久財指標衝新高

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天公布1月消費者信心指數（CCI）升至73.67點；其中子指標「購買耐久財」指數顯著上升、創下歷史新高，反映民眾預期房價仍會上漲，認為買房要趁早，是推動總指數上升的關鍵。

1月消費者信心指數（CCI）調查總數為73.67點，較去年12月上升0.65點；6項子指標中，國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財等3項指標上升，物價水準、家庭經濟狀況、就業機會則呈現下降。

上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，1月調查結果為126.6點，較上個月上升4.55點，創下歷史新高紀錄。而中央大學台經中心與台灣房屋合作編列另外一條針對房地產的指標「購買房地產時機」，1月調查結果為123.15點，不只月增0.95點，也同創歷史新高。

「大家預期以後房子會變得更貴，現在不買，以後要付出更高代價」，中央大學台經中心執行長吳大任直言，民眾普遍預期房價續漲，推升指標創下歷史新高。

不過吳大任認為，今年營造成本上漲的空間有限，許多剛性需求去年多已進場，加上美國聯準會（Fed）最快3月升息，台灣可望跟進升息，均會抑制房市熱度，今年房價上漲情勢會趨於緩和。

值得注意的是，「未來半年國內經濟景氣」升幅第二，1月調查結果為89.9點，創下109年3月以來新高，但「未來半年家庭經濟狀況」卻下降，調查結果為77.6點，為106年8月以來新低。

吳大任解釋，國內經濟景氣佳，部分行業發放的年終獎金令人稱羨，但去年以來物價頻頻上漲，加上農曆年前採購需求增加，許多服務、商品循例漲價，均增加家庭支出，導致民眾認為家庭經濟狀況不是太理想。

近期不斷傳出漲價訊號，調查也顯示，「未來半年國內物價水準」為下降幅度最大的指標，調查結果為32.1點，月減2.05點，也是98年9月以來新低水準。

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從絕對水準來看，指數低於100為「偏向悲觀」，1月調查有5項子指標皆「偏向悲觀」，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」高於100，偏向樂觀。

1月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為111年1月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2859位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：楊蘭軒）1110127