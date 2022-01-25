房市價量齊揚 12月房貸餘額暴增千億再寫歷史新高

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央行公布110年12月房貸餘額衝上新台幣8.8兆元，不只較11月暴增逾千億元，更續寫歷史新高紀錄。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）房市價量齊揚，加上年前購屋旺季到來，央行今天公布110年12月房貸餘額衝上新台幣8.8兆元，不只較11月暴增逾千億元，更續寫歷史新高紀錄。

央行統計，110年12月房貸餘額為8兆8030億，月增量衝破千億元、達1036億元，和前幾個月的變動情況相比，明顯放大，年增率9.46%則是近4個月最大漲幅。

央行官員解釋，12月的月變動數爆出千億大量，主要有3大原因，第一是農曆年前本來就是傳統購屋旺季，使得交易量增加，第二個原因是建商也會趕在年前交屋；第三則是房價走揚，房貸涵蓋價量因素，去年下半年交易量成長已經放緩，價格卻持續往上，「房貸看起來增加很多，部分是反映價格上來」。

觀察去年六都建物買賣移轉棟數年增率變化，上半年扣除1、2月有農曆春節因素干擾，移轉棟數均呈雙位數大幅成長，7到9月則因疫情衝擊，年增率轉負；第4季隨著疫情緩和、年增率擺脫衰退，但也放緩為個位數成長。

官員分析，去年第4季還是存在年前購屋旺季的拉抬效果，但從移轉棟數與房貸餘額年增率等指標來看，交易量成長沒有像前幾年那麼快；由此推測，房貸餘額衝高，並非交易量暴增，較可能是價格因素推動。

央行也同步公布12月建築貸款餘額為2兆8084億元，月增547億元，月變動數同樣較前幾個月放大許多，年增率連5跌、降至14.11%。

央行官員指出，建商考量農曆年前是購屋旺季，自然會加大促銷力道，在人力、廣告上的資金需求增加，因而推升建築貸款餘額。

不過官員也提到，政府祭出系列健全房地產措施，加上營造成本居高不墜，均使建商推案轉趨審慎，從趨勢來看，過去一年建築貸款年增率已緩步走跌。（編輯：林淑媛）1110125