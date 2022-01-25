房仲：去年新增家戶數僅7.27萬 創半世紀新低

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（中央社記者蔡芃敏台北25日電）房仲表示，家戶增加與房地產景氣通常呈現正相關，不過去年房屋移轉數創8年新高，但家戶數增加數量卻不同調，寫下半世紀以來新低，推估與人口老化、青年世代人數減少有關。

信義房屋今天發布新聞稿表示，根據統計，從1975年至2012年間家戶數每年均增加超過10萬戶，不過，最近9年家戶數增加開始放緩，僅有1年增加達10.1萬戶，多數時間家戶數增加不到10萬戶，去年僅新增7.27萬戶，創下1968年以來新低。

信義房屋指出，反映市場可能因為人口老化，導致戶數減少，也與7年級後段班、8年級生人口數較少有關係。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年房市呈現價量齊揚，感受不出家戶數成長放緩對市場有明顯影響。不過，若時間一久，家戶數變化一定會與房市有相當關連，包括首購比例會減少、換屋需求增加與區域的興衰差異等。

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以區域別來看，六都之中唯一呈現家戶數減少的是台北市，去年減少約8000多戶；家戶增長最強勁的是新竹與桃園市，新竹縣增加4879戶，戶數增加2.3%，新竹市增加3111戶，增加1.8%；桃園市增加1萬5973戶，增加數量位居六都之冠，增幅達1.9%。

曾敬德表示，家戶數成長明顯的區域也是去年房市交易熱區，這些區域持續吸引產業與台商回流，未來將吸引更多就業與購屋人口，支撐房市剛性需求。（編輯：黃國倫）1110125