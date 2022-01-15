楊金龍：強勁投資與預期心理助長房市投機炒作

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中央銀行總裁楊金龍指出，國內房價上漲主要是因為強勁投資、預期心理、投資炒作、成本推升等4項因素造成。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）中央銀行總裁楊金龍今天指出，國內近期房價上漲主要是因為強勁投資、預期心理、投資炒作、以及成本推升等4項因素造成。

楊金龍上午出席2021中華民國住宅學會年會暨30週年慶祝大會，並以「央行在健全房市方案中扮演的角色」為題發表演講。

他演說指出，由於利率影響廣泛，且須大幅調升才會明顯影響房價，如果單純以利率工具處理房價問題，將付出經濟成長大幅減緩的代價，成本遠大於效益。

然而，如果僅微幅調升政策利率，楊金龍指出，不僅無法達到房價顯著下修的效果，且可能帶來額外的失業；調升利率實際上對奮力購屋的年輕人並無太大助益，主要的贏家是高齡者與富有者。

他說，國際貨幣基金（IMF）曾指出，以利率處理資產價格是「大而無當」的工具。1990年代初期的日本央行，以及 2010 至 2014 年間的瑞典央行，以升息對抗房價泡沫的失敗案例，應引以為鑑。

對於近期房價上漲，楊金龍認為，是強勁投資、預期心理、投資炒作、以及成本推升等4項因素造成。

從需求面來看，全球流動性資本充沛，民間投資強勁，伴隨房價上漲預期心理，以及不當銷售手法、投機炒作，帶動購屋需求增加，推升房價上漲。

楊金龍指出，面對主要經濟體超寬鬆貨幣政策所帶來的跨境資本移動，身為小型開放經濟體的台灣，無法隔絕這些外溢效應，加上台商回台投資熱潮、外商擴大投資，去年經濟成長率逾6%，創下近11年新高，與此同時，台股大漲，家庭財富增加，都提高民眾購屋能力。

從供給面來看，楊金龍說，從2018年以來，隨廠商擴充廠房及建商積極購地，帶動全球工業、商業、住宅區地價走高；後來受疫情影響，建材與工資等營建成本上揚，推升新屋價格。

根據統計，去年六都建物買賣移轉登記棟數為26.8萬棟，年增7%，又以台南市、高雄市增幅逾10%最大，除雙北以外，其他四都轉移棟數都高於長期平均。

楊金龍認為，房價以台南市、台中市、高雄市與新竹縣累計漲幅較大，這是廠商擴大南科、中科與竹科投資，例如台積電赴高雄設廠，帶動區域房價上漲預期心理、周邊購屋需求，與投機炒作的緣故所致。（編輯：郭無患）1110115