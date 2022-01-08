青安貸款量能穩定增加 今年房貸緊縮需求更強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）去年截至11月青安貸款金額年增5.3%，仍受自住族親睞。房仲業者分析，今年隨銀行緊縮房貸，更成取得低利房貸的保障路徑；本期青安貸款將於年底到期，財政部表示，將於第3季評估，決定是否延長。

根據財政部網站最新統計，截至去年（2021年）11月底，青年安心成家貸款（簡稱青安貸款）累計撥貸戶數、金額分別為31萬6654戶、新台幣1兆2942億元，各年增4.6%及5.3%，對比前幾年增幅水準相當。

進入低利時代，去年市場房貸水準探低，自住房貸利率「地板價」最低可殺到1.31％，五大銀行新承做房貸利率去年平均也在1.34%至1.36％區間，利率水準都比青安貸款更誘人。

舉例來說，青安貸款最多人採用的一段式機動利率方案，利率也在1.4%，二段式機動利率（前2年1.19%、第3年起1.49%）、混合式固定利率（首年固定1.37%、第2年固定1.47%、第3年起1.49%機動計息），雖前2年利率低，但第3年就明顯提高。

公股行庫主管分析，在這樣的環境下，還是有民眾會選擇申辦青安貸款，關鍵在於實際上申辦房貸時利率並非「一口價」。通常要符合特殊條件，例如為公教人員築巢優利貸適用對象，優質客戶，或是高收入、房屋座落地點條件佳，如位於捷運沿線等，才有機會爭取最低地板價。

相對之下，青安貸款只要符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅都可申請」，因此，即使在低利時代，青安貸款仍有其需求及優勢。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨也表示，雖然青安貸款額度只限800萬元，但適用條件單純、相對寬鬆，不會受到銀行刁難，利率雖非最優惠但也算偏低。

徐佳馨指出，近期公股銀行因不動產放款逼近銀行法72條之2限制，房貸政策陸續「關門」收緊，如暫停收件，提高利率或降低貸款成數，但青安因具有政策目的，銀行得依照固定條件承做，相對為自住族保留了一條能持續取得低利房貸的管道，估今年青安貸款承做量能仍會穩定成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

進一步分析去年青安貸款趨勢，財政部國庫署表示，去年上半年隨房市轉為熱絡，青安貸款有不小幅度成長，撥貸戶數、金額年增各達17%及22%，不過，隨去年年中本土疫情爆發，無法出門看屋，7、8月撥貸戶數幾近腰斬，9月起才重回成長軌道。

財政部2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，由8家公股銀行以自有資金承貸，支援自住族購屋置產、成家立業，實施期間歷經多次展延，最新截止期限至2022年底。至於是否第6度延長，國庫署表示，將於第3季啟動評估作業。（編輯：郭無患）1110108