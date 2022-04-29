房仲：打炒房加升息影響 4月房市買氣放緩

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（中央社記者賴言曦台北29日電）住商機構及台灣房屋統計4月成交業績後表示，全台房市成交量與3月相比都有下跌趨勢，顯示在政府打炒房政策及中央銀行升息1碼等影響下，4月買氣有放緩趨勢。

住商機構統計旗下加盟店4月成交量後指出，與3月相比減少11.2%，年減4.8%。台灣房屋統計4月成交業績後表示，與3月相比減少7.7%，年減6.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，俄烏戰爭、COVID-19疫情、打炒房政策及國際升息對台灣經濟和房市形成4大干擾，因市場預估台灣還可能再升息，政府也有再推信用管制的計畫，諸多不確定因素導致買方猶豫。

另據住商機構統計，台南市4月買氣雖同呈跌勢，但較去年同期增加9.4%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨表示，台南市科技聚落逐漸趨穩，可能是買氣加溫的原因。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡指出，通膨壓力下，預估央行可能將有更進一步的升息動作，但現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，對購屋人來說，除在意成交價格外，也應妥善規劃財務，避免因升息造成壓力。（編輯：黃國倫）1110429