房屋稅5/1開徵 六都稅額占全國近8成

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（中央社記者張璦台北28日電）111年期房屋稅5月1日開徵，繳納期限至5月31日，因疫情受隔離檢疫者可延至6月30日；全國開徵稅額達新台幣834.54億元，六都中，以台北市稅額逾160億元、占近2成居冠。

財政部今天舉行房屋稅開徵記者會，111年期房屋稅是徵收去年7月1日至今年6月30日的房屋稅款，台南市政府財政稅務局長陳柏誠表示，繳納期間為5月1日到5月31日。

若民眾因疫情接受治療、隔離、檢疫而無法完成繳納，可延至6月30日，展延期限屆滿時仍在治療、隔離、檢疫者，自隔離治療結束次日起，再延長20天；民眾無需事前提出申請，在展延期限內檢附相關證明，向地方稅捐機關辦理即可。

陳柏誠指出，經統計，111年期房屋稅全國開徵件數總計916.18萬件、稅額834.54億元，分別較110年期成長1.27%及3.04%。

此外，六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成；件數成長最多為台中市、增加1.92萬件，陳柏誠分析，台中市近年開發熱絡、新建案多，交易價量齊揚；稅額增加最高為台北市、增加7.60億元，主因為台北市調漲標準單價。

陳柏誠補充，桃園市也已調高標準單價10%，將反映在今年房屋稅額上；此外，全國房屋稅額基本上呈現逐年自然成長格局，每年約可增加1、2億元，原因在於房屋造價成本上揚。

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進一步觀察六都開徵件數和稅額，台北市111年期房屋稅額達160.99億元、占總稅額19.29%，居六都之首；件數則共105.67萬件、占11.53%。新北市稅額135.14億元；件數177.55萬件、占19.38%，為六都最多。同時，台南市稅額和件數都是六都最低。

檢視各用途件數和稅額，以自住用房屋件數707.23萬件、稅額約319.78億元為大宗，占全國開徵件數與稅額比率分別為77.19%和38.32%；非自住的住家用房屋件數71.22萬件、稅額71.01億元，占全國開徵件數與稅額比率分別為7.77 %、8.51%。（編輯：林淑媛）1110428