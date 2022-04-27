本土疫情升溫確診數攀高 報稅季延長至6/30

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（中央社記者張璦台北27日電）本土COVID-19疫情升溫，朝野立委呼籲報稅季延長；對此，財政部今天拍板，5月所得稅申報繳納期限延長至6月30日。

財政部昨天表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）接受治療、隔離與檢疫等，無法在5月1日至31日期間內完成報稅的民眾，綜所稅、營所稅與房屋稅3大稅項將可延長申報繳納期限至6月30日。

不過，朝野立委呼籲，報稅期間5月1日至5月31日，應全面展延至6月底，財政部長蘇建榮今天上午在立法院財委會表示，財政部並非鐵板一塊，將關注確診人數上升情況，持續滾動檢討。

財政部今天晚間宣布，因應疫情緊張，本週單日確診人數恐怕突破萬人，因此將全面延長所得稅報稅期限，報稅截止日從原本的5月31日，全面延至6月30日，估計將有綜所稅653萬個人申報戶、營所稅99萬家企業申報戶適用。（編輯：楊蘭軒）1110427