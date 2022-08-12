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主計總處下修今年經濟成長率至3.76% 全年CPI估2.92%

2022/8/12 16:39（8/12 17:47 更新）
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主計總處12日發布最新經濟預測，下修2022年台灣經濟成長率至3.76%，同時上修今年消費者物價指數（CPI）年增率到2.92%。圖為民眾前往台北市濱江市場採買食材。中央社記者裴禛攝 111年8月12日
主計總處12日發布最新經濟預測，下修2022年台灣經濟成長率至3.76%，同時上修今年消費者物價指數（CPI）年增率到2.92%。圖為民眾前往台北市濱江市場採買食材。中央社記者裴禛攝 111年8月12日
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（中央社記者蘇思云台北12日電）主計總處今天發布最新經濟預測，下修2022年台灣經濟成長率至3.76%，較5月底預測數3.91%下修0.15個百分點，同時上修今年CPI年增率到2.92%，並預測2023年經濟成長率為3.05%。

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主計總處今年5月底發布經濟預測時，估今年經濟成長率為3.91%，消費者物價指數

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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（CPI）年增率為2.67%。

近期因俄烏戰爭持續，歐美經濟成長可能放緩，全球通膨情勢仍高，加上4月起本土疫情升溫，國內智庫中經院跟台經院，近期陸續下修今年經濟成長率到3.56%跟3.81%；主計總處今天也下修今年經濟成長率預測值，CPI則上漲2.92%，上調0.25個百分點。（編輯：潘羿菁）1110812

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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