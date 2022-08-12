主計總處下修今年經濟成長率至3.76% 全年CPI估2.92%

主計總處12日發布最新經濟預測，下修2022年台灣經濟成長率至3.76%，同時上修今年消費者物價指數（CPI）年增率到2.92%。圖為民眾前往台北市濱江市場採買食材。中央社記者裴禛攝 111年8月12日