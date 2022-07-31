7月CPI估連5個月破3% 學者：增幅較6月下降機率高

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（中央社記者謝方娪台北31日電）主計總處8月5日將公布7月物價指數統計，學者認為，受低基期和電價調漲因素影響，7月CPI年增率將連5個月逾3%；但因國際原物料價格已逐步走緩，7月CPI年增率有機會較6月下降。

6月消費者物價指數（CPI）年增率飆高至3.59%，創近14年新高，更已連4個月逾3%。根據主計總處先前預估，CPI高點將落在6月，7月有機會下降，不過7月CPI年增率逾3%機率仍高。

台經院國際事務處研究員邱達生表示，考量去年6、7月CPI低基期影響，今年6、7月料將是台灣通膨高峰，7月CPI年增率在3%以上應是毫無疑問；不過因國際原物料價格已逐步走緩，7月CPI年增率有機會較6月的3.59%緩和。

邱達生認為，下半年通膨預料將持續溫和降溫，不過若要降回央行設定的2%通膨警戒線內，恐怕時程還要往後延，今年11、12月甚至到明年第1季都有可能。

中央大學台經中心執行長、經濟系教授吳大任表示，7月CPI年增率連5個月超過3%可能性很高，首要原因是電價7月起調漲，雖然對民生用電影響相對輕微，但對產業用電大戶調幅高達15%，多少會有反映在物價上。

其次，去年6、7月台灣CPI年增率不到2%，8月起才衝破2%通膨警戒線，基期低導致今年6、7月CPI年增率自然會拉高。

吳大任指出，台灣有9成以上能源依賴進口，加上糧食自給率偏低，受國際價格變動影響相對劇烈，不過6月下旬起，國際油價和糧價均有回檔，判斷7月CPI年增率有機會比6月下降；6月將是CPI年增率最高峰，7月有望稍微下降。（編輯：林淑媛）1110731