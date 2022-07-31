更多編輯台推薦新聞：
圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼
地方

圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼

美教練偷塞50美元力挺 感動台灣貝比魯斯少棒隊
運動

美教練偷塞50美元力挺 感動台灣貝比魯斯少棒隊

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅
文化

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土2萬824例 增34死、中重症88人
首頁 / 產經

7月CPI估連5個月破3% 學者：增幅較6月下降機率高

2022/7/31 13:21（7/31 13:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
主計總處8月5日將公布7月物價指數統計，學者認為，受低基期和電價調漲因素影響，7月CPI年增率將連5個月逾3%。圖為民眾路過台北市萬華區一處量販店前。（中央社檔案照片）
主計總處8月5日將公布7月物價指數統計，學者認為，受低基期和電價調漲因素影響，7月CPI年增率將連5個月逾3%。圖為民眾路過台北市萬華區一處量販店前。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北31日電）主計總處8月5日將公布7月物價指數統計，學者認為，受低基期和電價調漲因素影響，7月CPI年增率將連5個月逾3%；但因國際原物料價格已逐步走緩，7月CPI年增率有機會較6月下降。

6月消費者物價指數（CPI）年增率飆高至3.59%，創近14年新高，更已連4個月逾3%。根據主計總處先前預估，CPI高點將落在6月，7月有機會下降，不過7月CPI年增率逾3%機率仍高。

台經院國際事務處研究員邱達生表示，考量去年6、7月CPI低基期影響，今年6、7月料將是台灣通膨高峰，7月CPI年增率在3%以上應是毫無疑問；不過因國際原物料價格已逐步走緩，7月CPI年增率有機會較6月的3.59%緩和。

邱達生認為，下半年通膨預料將持續溫和降溫，不過若要降回央行設定的2%通膨警戒線內，恐怕時程還要往後延，今年11、12月甚至到明年第1季都有可能。

中央大學台經中心執行長、經濟系教授吳大任表示，7月CPI年增率連5個月超過3%可能性很高，首要原因是電價7月起調漲，雖然對民生用電影響相對輕微，但對產業用電大戶調幅高達15%，多少會有反映在物價上。

其次，去年6、7月台灣CPI年增率不到2%，8月起才衝破2%通膨警戒線，基期低導致今年6、7月CPI年增率自然會拉高。

吳大任指出，台灣有9成以上能源依賴進口，加上糧食自給率偏低，受國際價格變動影響相對劇烈，不過6月下旬起，國際油價和糧價均有回檔，判斷7月CPI年增率有機會比6月下降；6月將是CPI年增率最高峰，7月有望稍微下降。（編輯：林淑媛）1110731

延伸閱讀
金融時報全球通膨地圖 台灣相對偏低表現亮眼通膨吃掉薪水漲幅 今年前5月實質經常性薪資負成長經濟衰退浮現？ 經長：台灣產業底氣足、審慎不悲觀政府4大措施穩物價 國發會：估下半年可望逐步走緩
邱達生
美高通膨需求放緩 學者：恐影響台灣下半年出口動能通膨壓力嚴峻 學者：6月CPI年增恐連4個月破3%
吳大任
7月消費者信心創逾12年半新低 學者示警需求放緩碳中和成本無人能倖免 專家：政府應帶頭提攜弱勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族