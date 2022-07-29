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能源價格再漲 歐元區7月通膨年增率飆至8.9%新高

2022/7/29 19:59（7/29 20:41 更新）
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歐元區7月通膨年增率續創新高。（圖取自Pixabay圖庫）
歐元區7月通膨年增率續創新高。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）通行歐元的19個歐洲國家7月通膨年增率續創新高，推升力道來自俄烏戰爭等因素帶動的能源價格上揚。

美聯社報導，根據歐盟統計單位今天公布的最新數據，歐元區19國7月通膨年增率已從6月8.6%上升至8.9%。

能源價格暴漲39.7%，略低於6月；但糧食和菸酒價格上漲9.8%，高於6月漲幅。

與此同時，歐元區經濟4到6月份呈現成長，較上一季成長0.7%，較2021年同季成長4%。

這與美國的情況形成對比，美國經濟已一連兩季萎縮。在通膨率達到40年來最高點的情況下，這令人更加擔心，美國已陷入衰退。

不過美國就業市場倒是比疫情爆發前更堅挺，包括聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）在內的多數經濟學家都說，他們認為美國經濟並未衰退。

然而許多人日益預期，美國經濟今年稍後或明年將開始逆轉，十分類似歐洲。

歐洲鄰近俄烏戰爭並仰賴俄羅斯能源供應，一旦俄國減少工廠作業、發電和家庭冬季取暖所需的天然氣供量，歐洲便有經濟衰退的風險。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1110729

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