歐洲央行大力升息2碼 歐元區各國公債殖利率勁揚

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）為了緩和通貨膨脹，今天宣布2011年以來首度調升政策利率，且幅度高達2碼（50個基點）。歐元匯價、歐元區各國公債殖利率和銀行類股應聲上揚。

路透社報導，歐洲央行加入全球其他國家央行升息行列，將基準存款利率調高至0%，終止長達8年的負利率實驗，且升幅高於先前自身前瞻指引提出的25個基點。

消息傳出後，歐元兌美元匯價上揚0.7%，從政策宣布前的1.0198美元升值至1.0268美元。

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歐元區各國基準10年期公債殖利率也普遍走高，其中德國公債殖利率上漲10個基點至1.36%；對短期利率動向較敏感的2年期德債，殖利率更上升14個基點，來到0.76%。

荷蘭合作銀行（Rabobank）利率策略部主任麥蓋爾（Richard McGuire）表示：「市場價格原先根本沒有將這樣的發展完全反映出來。從今天升息行動後、短期德國公債殖利率大漲，可以看出。」（譯者：張正芊）1110721