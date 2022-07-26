匈牙利央行上調基準利率至10.75%

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（中央社布達佩斯26日綜合外電報導）面對通貨膨脹持續攀升，匈牙利中央銀行「匈牙利國家銀行」（NBH）今天升息100個基點，來到10.75%，自2008年底以來，借貸成本首次達到兩位數。

路透社報導，匈牙利央行的升息決定，與路透社上週詢問14名經濟學家的預測中位數相符。格林威治時間中午12時4分，匈國貨幣富林（forint）兌歐元匯率來到401富林，略低於升息前。

富林疲軟使匈牙利央行對抗通膨的挑戰更加複雜，迫使匈牙利央行實施自共產主義垮台以來最嚴格的緊縮循環，僅在過去一個月，升息幅度就達到485個基點。

匈牙利的雙赤字加上無法獲得歐盟資金，使得投資者在國際市場氛圍惡化下拋售富林，迫使匈牙利政府取消對高使用率家戶的能源帳單價格上限。

這預料將使通膨進一步攀升，但有助控制預算赤字。

儘管回升到400，富林兌歐元匯率今年已經下降約8%，表現遜於區域同儕，也使得央行遏止通膨的任務更添複雜性。

路透社對經濟學家進行調查預估，匈牙利今年整體通膨率平均12.2%，到2023年降至9.95%，但仍遠高於央行設定的2%至4%目標範圍。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110726