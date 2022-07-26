物價攀升衝擊 IMF調降全球年度經濟成長率至3.2%

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（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）中俄經濟下滑、全球通貨膨脹高於預期，加上俄烏戰爭帶來的負面效應衝擊，國際貨幣基金（IMF）今天再度調降全球2022年經濟成長率至3.2%，明年也下調至2.9%，分別較4月下修0.4與0.7個百分點。

受到糧食與能源價格上漲、以及持續性供需失衡影響，報告預估，已開發經濟體的年度通貨膨脹率為6.6%、新興市場與開發中經濟體的通貨膨脹率則為9.5%，較4月上修0.9與0.8個百分點。報告也預期物價攀升現象還將維持一段時間。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，全球經濟仍受疫情與俄羅斯入侵烏克蘭影響，面臨越來越悲觀與不確定的前景，IMF在4月份的世界經濟展望報告（WEO）中指出的許多下滑風險已經開始顯現。

他指出，高於預期的通貨膨脹，尤其是在美國與歐洲主要經濟體的物價大幅攀升，正引發全球金融情勢緊縮。因為疫情大流行爆發與封鎖，中國經濟放慢情況比預期更為嚴重，烏克蘭戰爭也帶來進一步負面影響。種種因素導致全球產出在第2季呈現緊縮現象，報告評估，今年全球經濟成長率將從2021年的6.1%，下降至3.2%，明年預估還將放慢至2.9%，分別較4月份下調0.4與0.7個百分點。

古林查斯指出，這反映包括美國、中國與歐元區在內的全球三大經濟體出現成長停滯，對全球經濟前景帶來重要影響。

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根據這項最新更新報告，受到經濟成長放慢、家庭購買力下降以及貨幣政策緊縮影響，美國今年的經濟成長率下調1.4個百分點，修正至2.3%；中國因為進一步封鎖與房地產的重大危機，經濟成長率下調1.1個百分點，達到3.3%，並對全球帶來外溢效應；歐洲則下調至2.6%，以反映烏克蘭戰爭與貨幣政策緊縮。

報告指出，抑制物價上揚應是政策制定者的首要任務，貨幣緊縮政策不可避免地會產生實質經濟成本，有針對性的財政支持可以協助緩解對最弱勢群體的影響。但由於政府預算因疫情大流行而捉襟見肘，且需要採取通貨緊縮的整體宏觀經濟政策，這類政策將需要透過增稅或減少政府支持抵銷。貨幣緊縮政策也會影響金融穩定，需要明智使用宏觀審慎工具，並對債務解決架構進行改革。（編輯：黃自強）1110726