中研院下修今年經濟成長率至3.52% 估CPI為3.16%

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中研院18日發布預測，下修今年全年經濟成長率至3.52%。圖為7日台北市雙連市場採買人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北18日電）中研院經濟所今天發布最新經濟預測，考量國內外政經情勢變數對下半年經濟成長形成壓力，將今年全年經濟成長率從去年底預測的3.85%下修到3.52%，今年全年消費者物價指數（CPI）上漲率預測值從2.04%上修到3.16%。

中研院經濟研究所去年12月底發布經濟預測時，預估今年經濟成長率為3.85%，今年CPI與躉售物價指數（WPI）年增率分別為2.04%與4.04%。

中研院經濟研究所兼任研究員周雨田表示，近期各大預測機構都下調全球經濟成長率，台灣受惠科技創新應用，進出口與外銷訂單仍亮眼，第1季實質GDP年成長率仍達3.14%；不過面對國內外政經情勢變數，對下半年經濟成長形成壓力，因此將今年實質經濟成長率預測修正至3.52%。

另因下半年預計將出現後疫情時期的消費反彈，民間消費動能復甦，考量物價及低基期因素，估計今年全年實質民間消費成長率為2.93%。

民間投資方面，因半導體廠商擴增製程設備、航空航運業擴增運能等，廠商擴大資本支出，今年上半年資本設備進口年增率達14.33%，延續疫情帶動供應鏈移轉回台投資趨勢，考量物價及高基期因素，中研院經濟所預估今年民間投資年成長率可達4.39%。

物價表現上，鑒於全球因戰爭、天候等供給面問題推升國內輸入性通膨，國內生產者面臨原物料上漲、電價調升等成本攀升，拉抬終端商品價格機率大增，中研院經濟所預估今年全年CPI與WPI將分別年增3.16%與11.31%。

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同時，因近期無薪假人數上升，前5月平均失業率達3.65%，住宿餐飲業、批發零售業及其他內需型服務業仍受疫情變化影響，中研院經濟所預期今年失業率為3.71%。

貨幣供給方面，因台灣已開始採取緊縮性貨幣政策，前5月M1B及M2年增率分別為10.17%及8.03%，中研院經濟所指出，國內物價漲幅屢創新高，將增強央行緊縮貨幣動機，貨幣供給漲勢將趨緩，預期今年M1B及M2將分別成長6.89%及7.04%。（編輯：潘羿菁）1110718