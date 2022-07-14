歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

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歐元兌美元徘徊在接近平價的水平，跌至20年最低，本週甚至一度觸及與美元1兌1價位。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）歐元兌美元徘徊在接近平價的水平，跌至20年最低，本週甚至一度觸及與美元1兌1價位。

以下是歐元下滑的原因及其可能的影響：

●歐元和美元平價是什麼意思？

意味歐洲和美國的貨幣價值相同。從一種貨幣的匯率可以判斷經濟前景，而歐洲匯率一直在衰退，經濟在擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後將出現反彈的預期正被衰退預測取代。

更高的能源價格和創紀錄的通貨膨脹是罪魁禍首。歐洲比美國更依賴俄羅斯的石油和天然氣來維持工業運轉和發電，認為烏克蘭戰爭會導致全球市場失去俄國石油的擔憂推高了油價。俄羅斯一直在削減對歐洲聯盟（EU）的天然氣供應，歐盟領導人稱這是俄國面對制裁和歐洲向烏克蘭運送武器的報復。

能源價格推動歐元區6月份通貨膨脹率達到創紀錄的8.6%，從雜貨到水電費一切都變得更加昂貴。

國際金融協會（Institute of International Finance）首席經濟學家布魯克斯（Robin Brooks）昨天在推特寫道：「歐元下跌意味什麼？歐元區正走向衰退變得越來越明顯。」

●上次歐元與美元平價是什麼時候？

2002年7月15日以來，歐元價值從未低於1美元，現在低於1.01美元。

●為什麼歐元會下跌？

許多分析師將歐元下滑，歸因於預期美國聯邦準備理事會（Fed）將快速升息以對抗創40年新高的通膨。

隨著美國聯準會調高利率，計息投資的利率也趨於上升。如果聯準會升息幅度高於歐洲中央銀行（European Central Bank），更高的利息回報將吸引投資者資金從歐元轉向以美元計價的投資。這些投資者將得賣出歐元並買入美元來購買這些資產，導致歐元下跌，美元上漲。

歐洲央行已宣布將在下週升息，並於9月再次升息，但若經濟陷入衰退，可能阻止歐洲央行的一系列升息。與此同時，美國經濟看起來更加強勁，意味聯準會可能繼續收緊貨幣政策並擴大利率差距。

●誰贏？

在歐洲，美國遊客會發現飯店、餐廳帳單、門票比較便宜，歐元疲軟可能使歐洲出口商品在美國的價格上更具競爭力。美國和歐盟是主要貿易夥伴，因此匯率變動會引起注意。

在美國，美元走強意味進口商品價格下跌，從汽車、電腦，到玩具和醫療設備，這可能有助緩和通膨。

本週從美國德拉瓦州到義大利羅馬旅遊的穆爾東（John Muldoon）說：「（美元與歐元）平價讓我們很輕鬆，現在有更多的錢可以走得更遠，所以我們可以在旅途中做更多的事。」

從賓州到羅馬玩的納瓦瑞特（Olivia Navarret）表示，這代表她可以買到更便宜的襯衫，「來這裡買東西更便宜，所以我想，來這裡花錢比在美國花錢要好」。

●誰輸？

在歐洲做生意的美國公司如果把在歐洲的收入帶回美國，將看到營收減少，如果歐元收入留在歐洲以支付那裡的成本，匯率問題就不那麼重要。

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美國的主要擔憂之一是，美元走強會使美國製造的產品在海外市場變貴，擴大貿易逆差並減少經濟產出，同時讓外國產品在美國擁有價格優勢。

歐元疲軟則可能會讓歐洲央行頭疼，因為這可能意味進口商品價格上漲，尤其是以美元計價的石油。歐洲央行已被拉向不同的方向：它將提高利率，這是治療通膨的典型藥物，但更高的利率也會減緩經濟成長。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110714