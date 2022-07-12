歐洲抗通膨大作戰 德國砸錢最猛西班牙手段最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

全球通膨警報大響，去年以來尤其受到能源通膨纏身的歐洲各國，俄烏戰爭下更是雪上加霜。圖為歐元。（圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如台北12日電）全球通膨警報大響，去年以來尤其受到能源通膨纏身的歐洲各國，俄烏戰爭下更是雪上加霜。歐洲智庫Bruegel匯整27國政府對抗能源通膨政策，其中德國砸錢最多，希臘和立陶宛推出方案資金占GDP比率最高，西班牙和法國則是動用最多種工具。

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（簡稱Bruegel）近日匯整歐盟成員國中的25國及挪威、英國自去年9月以來因應能源高漲的政策措施。總計各項已實施或已宣布政策金額，前5名按歐元依序是德國432億（約新台幣1兆3043億元）、義大利370億、法國350億、西班牙273億、波蘭76億。若以占GDP（國內生產毛額）來看，希臘政府祭出相當於GDP 3.7%的經費搶救能源通膨，立陶宛則是3.6%，德國占1.2%。

各國政策方向主要包括補貼低收入家庭電費開銷、凍漲汽油價格、減收能源附加稅等等，從細節措施可見不同國家關切的群體和產業特色。

德國家庭電費是歐盟國家中最高的，路透社（Reuters）指出，今年德國約420萬家戶的電費平均漲幅將達63.7%，360萬戶的瓦斯費則將比去年漲62.3%。能源價格不斷攀升，德國政府的救急方案也跟著不斷加碼，除了電費補貼，2月還發給學生和弱勢民眾每人135歐元（約新台幣4000元）的通勤津貼、3月加碼300歐元，搭乘公共交通工具每月降價9歐元等。

法國將一整年的電力附加稅從每百萬瓦特22.5歐元大砍到家庭用戶1歐元、企業用戶更只要50分錢，開車族的加油錢也從4月到7月打折。荷蘭3月宣布將低收入者的能源津貼從原本的200歐元提高到800歐元。捷克政府自俄國入侵烏克蘭以來，取消汽車和巴士的道路費。

全球最早實施數位投票且是歐洲數位化程度最高的愛沙尼亞，除了補貼弱勢等類似其他國家政策外，還特別將所有家庭和企業的上網費用砍半，為期半年。

地廣人稀的芬蘭直接給農戶和物流業者津貼以促進本土生產、保障糧食安全，針對能源除了投資氫能及電池的長期方案，短期應急措施還有增加泥炭和木屑的本地供應量。

比利時能源用戶與供應商常會簽下可彈性調價的合約，如今政府下令禁止能源供應商片面決定調價。此外，政府將2個核電廠延役10年，使原定2025年達成非核化的目標也得跟著推遲。

立陶宛的能源轉型同樣受到能源通膨阻礙，去年10月政府宣布把進行中的能源市場自由化最後階段達成時間延後，並規定暖氣和瓦斯價格不一次漲足，而是分配在未來5年消化。

各國政府砸錢救通膨勢必增加財政負擔，除了自掏腰包，有的國家則向成本沒增加多少，卻受惠於能源售價水漲船高的「搭便車」業者課徵暴利稅（windfall profit tax），例如保加利亞向核電廠課暴利稅，自產石油的英國對瓦斯和石油業者課稅，義大利則自2月起至年底向太陽光電、風力、氫能和地熱業者收取暴利稅，用來補貼能源消費者。

波蘭政府將包括減免食物、瓦斯和肥料等消費稅的一籃子政策稱作「抗通膨之盾」（anti-inflation shield），最近他們正在研擬一套新方案，名為「抗蒲亭之盾」，針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發動戰爭下的經濟受害者提供援助。

Bruegel將歐洲政府對抗能源通膨的手段分成7類：減免能源稅、管控零售價、管控批發價、補助弱勢群體、命令國營企業奧援、課暴利稅、支援企業。目前西班牙祭出其中6種手段，法國動用5種，英國用了4種。

隨著通膨壓力短期內還會持續，花費許多手段和資金的政府們，離可以鬆口氣的時刻還遠。（編輯：陳惠珍）1110712