通膨吃掉薪水漲幅 今年前5月實質經常性薪資負成長

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（中央社記者蘇思云台北11日電）主計總處今天發布5月受僱員工薪資統計，僅管前5月經常性薪資年增率為22年新高，但近期通膨升溫，也吃掉薪資成長，前5月實質經常性薪資為新台幣4萬1524元，年減0.2%，是6年來首見負成長。

主計總處發布統計指出，今年1至5月全體受僱員工經常性薪資平均4萬4252元，年增2.83%，是民國90年來新高；加計獎金及加班費等非經常性薪資，合計後總薪資為6萬2736元，年增3.63%，是民國104年以來新高。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，以數據來看，這幾個月經常性薪資跟總薪資都有不錯的年增率，多數都在2%以上，不過，今年1到5月消費者物價指數（CPI）年增率為3.04%，因此考量同期物價因素後，實質經常性薪資才會落入負成長。

本土疫情在今年4月開始升溫，5月進入疫情高原期，主計總處今天公布5月底工業及服務業全體受僱員工人數為814.2萬人，月減8000人，主要受到疫情影響。

陳惠欣表示，4月部分產業開始受到疫情影響，5月比較明顯衝擊的仍是內需型產業，在受僱人數跟經常性薪資部分，住宿餐飲業月減9000人、經常性薪資月減1.52%，批發零售業也呈現月減5000人、經常性薪資月減0.71%。不過，製造業部分仍屬穩健，仍月增6000人。

至於勞動市場最近一年的變化，陳惠欣分析，去年5、6月因為疫情三級警戒，受僱員工2個月累計減少15萬人，但隨著疫情走緩，去年7月到12月累計增加15萬人，因此去年底大致已回到去年4月的受僱人數水準。

不過，陳惠欣指出，今年初因為季節性因素、部分臨時性工作結束導致受僱人數減少，加上後來疫情升溫，目前受僱人數確實仍比去年4月的817萬人少一點。

至於6月受僱人數跟薪資變化，陳惠欣表示，往年6月對5月受僱員工人數多呈現增加現象，但目前內外有2大變數，一是國內疫情發展，二是國外經濟情勢變化，因此較難評估後續走勢。（編輯：潘羿菁）1110711