法國6月通膨初值6.5% 創新高

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）官方今天公布的初步數據顯示，法國6月通膨較上月進一步攀升，來到創新高的6.5%，對法國這個歐元區第二大經濟體再添不利因素。

路透社報導，法國國家統計及經濟研究局（INSEE）表示，6月物價較上月攀升0.8%，而12個月的初步通膨率來到6.5%。路透訪調分析師預估6月初步年化通膨率6.3%。

法國國家統計及經濟研究局表示，受到俄羅斯侵略烏克蘭的衝擊，食品和能源價格大幅攀升。

在生活成本攀升的情況下，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府面臨了壓力，歐洲中央銀行則是已經預告，7月和9月將升息，以抑制飆升的通膨。

至於歐元區其他經濟體，德國6月通膨意外從5月的8.7%，降至8.2%，西班牙6月通膨攀抵10.2%，這是西班牙自1985年4月以來首度超過10%。

全球主要央行首長本週表示，壓低全球高通膨將是痛苦的行動，甚至可能重挫經濟成長，儘管如此，仍必須盡快行動。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，疫情前的低通膨時代已經回不去了，歐洲央行過去一直低估物價上漲，現在必須採取行動。未來幾年通膨可能會維持在目標2%的上方。 （譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110627