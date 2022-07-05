受惠疫後商機 去年出口東協擺脫連3年負成長

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受惠疫後商機及新興應用科技擴展，電子零組件需求激增，去年台灣對東協地區出口金額突破700億美元，年增率達32%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）受惠於疫後商機、新興應用科技擴展等因素，民國110年台灣對東協地區出口金額突破700億美元，年增率達32%，走出自2018年以來因美中貿易衝突、疫情等影響下，連三年負成長的陰霾。

經濟部統計處今天公布產業經濟統計簡訊，主題為110年台灣對東協地區貿易相關統計，並提出四項重點觀察，包括台廠在東協生產比率持續創高、出口東協金額突破700億美元、東協六國科技類產品進口成長、台灣積體電路在東協進口市占率持續拉高。

第一，受美中貿易影響，台灣廠商在東協生產比率持續創高。統計處說明，因受美中貿易紛爭及COVID-19疫情等影響，牽動廠商全球供應鏈重組，2021年台商在中國及香港生產比率為42.4%，較2018年下降4.5個百分點。

統計處解釋，這是因部分產線移轉回台或到其他地區，其中東協生產比率從2018年1.6%上升至2021年3.2%，隨手機、筆電組裝代工廠、網通設備廠商以及IC設計業者擴大東協生產規模，致資訊通信產品、電子產品生產比重上升較多。

統計處表示，這顯示政府推動新南向政策，以及東協國家在地理位置、人口紅利及關稅優勢等有利因素，激勵台商前往投資，以分散市場風險。

第二，2021年台灣出口至東協地區年增率轉正，並突破700億美元。統計處表示，受美中貿易影響，台灣2018及2019年出口東協轉呈負成長，2020年受疫情影響、油價鋼價下跌，致持續年減1.3%。

統計處說，不過受惠疫後商機及新興應用科技擴展，電子零組件需求激增，加上國際原物料上漲，及近年因科技業廠商至東協國家設廠，推升半導體設備、手機、筆電、網通產品等相關供應鏈需求增加。

統計處表示，上述原因導致2021年出口金額推升至702.4億美元，創歷年新高，年增率達32%，今年累計1至5月出口金額達342億美元，也創歷年同期新高，年增率23.4%，其中電子零組件占比已逾半。

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第三，宅經濟及供應鏈移轉推升東協六國科技類產品進口成長。統計處說明，在2020年，由於疫情催化宅經濟商機崛起，加上全球供應鏈部分移轉至東協，拉升相關上游電子零組件需求，致出口至新加坡、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼逆勢成長；而2021年則受全球經濟復甦，進口轉呈正成長。

第四，台灣的積體電路在東協六國進口市占率居冠且持續拉高。統計處說明，在東協六國主要進口貨品來源國中，2021年積體電路最大進口來源國，為台灣的39.8%，其次為南韓19.4%、第三是中國14.2%，台灣不僅持續穩居首位，市占率也持續攀升。（編輯：林興盟）1110705