財部：第2季出口有望創新高 下半年動能續旺

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天公布5月出口金額達420.8億美元，創歷年單月次高紀錄，推估6月出口額持續站穩400億美元大關，帶動今年第2季出口規模創下單季新高。

財政部今天公布5月海關進出口貿易初步統計，出口金額420.8億美元、年增12.5%；進口金額396.8億美元，創單月新高，年增26.7%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，出口前11個主要貨品項目中，塑橡膠及其製品、機械、光學器材5月出口額呈現年減，其他8項貨品呈現正成長。

第二大出口主力資通與視聽產品5月出口年增幅度收斂至1.7%，針對6月是否會落入年減格局，蔡美娜說，雖然基期墊高、需求回歸正常，但雲端資料庫建置依舊相當熱門，網通設備需求也有支撐，加上主要市場走勢分歧，因此正負成長都有可能。

進口方面，受惠出口衍生需求、國際原物料行情維持高檔，以及防疫產品、半導體設備採購續增，5月進口額年增26.7%；其中，農工原料、消費品進口額雙創歷年單月新高。

蔡美娜指出，主要出口市場5月表現呈現「兩極化」，台灣對東協在電子零組件及油品外銷擴增下，規模值首度突破70億美元、年增24%，對日本出口值則寫單月次高、年增18.3%。

與此同時，中國清零政策影響物流、生產與需求，在電子零組件以外貨品出口呈現縮減之下，蔡美娜表示，台灣對中國大陸與香港5月出口僅年增0.8%，創109年2月以來最差表現。

此外，通膨持續盤旋，今年前5月進出口繳出亮眼表現，針對其中價格因素占比為何，蔡美娜表示，按照美元計算的前5月出口物價年增率為11.8%，今年1至5月出口額較去年同期增20.1%，照上述數據來看，實質增加率是8.3%，換句話說，價格推升的貢獻有接近6成左右。

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展望未來，蔡美娜分析，中國封控的確衝擊5月出口，但廠商反映中國需求「沒有消失，只是延後」，隨陸續復工帶來的訂單遞延潮顯現，加上歐美擔心塞港重現、可能因應開學旺季提前拉貨，都會對6月出口形成支撐，業界以往對出口有「五窮六絕」說法，但今年可能出現「六趕七追」態勢。

按照季節性走勢推估，蔡美娜說，6月出口規模將落在407億美元至421億美元區間，年增率為11%至15%之間，有望推升第2季出口規模創下單季新高，超越去年第4季1223.8億美元的歷史最高紀錄。（編輯：張均懋）1110608