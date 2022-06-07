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5月進口物價大漲21.38% 飆近42年新高

2022/6/7 19:20（6/7 20:00 更新）
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5月躉售物價指數（WPI）、進口物價指數雙創逾41年新高。圖為民眾在美式賣場好市多購物。（中央社檔案照片）
5月躉售物價指數（WPI）、進口物價指數雙創逾41年新高。圖為民眾在美式賣場好市多購物。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）主計總處今天公布的5月消費者物價指數（CPI）年增率衝上3.39%，已經連續3個月處在3%以上偏高水準；值得注意的是，5月躉售物價指數（WPI）、進口物價指數雙創逾41年新高，廠商成本壓力大，恐導致這波漲價難以退潮。

主計總處統計，5月CPI年增3.39%，創下近10年最大漲幅；反映廠商進貨成本的WPI則年漲16.62%，創逾41年最大漲幅，進一步觀察以新台幣計價的進口物價指數，年增率更衝上21.38%，創下近42年新高。

媒體關注廠商成本壓力大增，是否會將壓力轉嫁至售價，並傳導到CPI，使得物價持續上漲。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，WPI結構包括國產內銷、進口及出口的物價指數，若要看對國內物價的影響，應觀察僅涵蓋國產內銷及進口物價的「內銷品」。

5月的內銷品物價指數年增率16.93%，漲幅較前幾個月擴大，但僅是7個月以來高點，並未像WPI、進口物價指數創下逾41年最大漲幅。

曹志弘補充，國際農工原物料價格續處高檔，加上新台幣貶值，才會使得5月WPI漲幅擴大，如果扣除新台幣貶值因素，漲幅應與上月持平，差距不會太大。

談到國內物價情勢，曹志弘坦言，今年是有通膨壓力，但沒有真正構成通膨所謂全面、持續、顯著上漲的定義，政府持續緊盯物價變動並祭出相關措施，儘管5月CPI漲幅擴大至3.39%，其實還是比大部分主要國家溫和。

不過曹志弘提醒，後續疫情發展、俄烏戰爭以及中國封控措施都可能牽動原物料價格走勢，進而影響國內物價水準，仍須持續關注。（編輯：張均懋）1110607

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