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5月CPI連3月飆破3% 央行打通膨升息箭在弦上

2022/6/7 19:35（6/7 20:00 更新）
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主計總處7日公布5月消費者物價上漲率為3.39%，續創逾9年半的最大漲幅，國內通膨壓力依舊居高不下。圖為台北車站地下街商圈，民眾逛街選購服飾。中央社記者王騰毅攝 111年6月7日
主計總處7日公布5月消費者物價上漲率為3.39%，續創逾9年半的最大漲幅，國內通膨壓力依舊居高不下。圖為台北車站地下街商圈，民眾逛街選購服飾。中央社記者王騰毅攝 111年6月7日
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）主計總處今天公布5月消費者物價指數（CPI）年增率3.39%，連續3個月飆破3%，創下近10年最大漲幅。市場普遍認為，國內通膨壓力愈演愈烈，恐迫使央行6月做出升息1碼的決策。

中央銀行6月16日將舉行第2季理監事會，繼3月閃電升息1碼後，6月利率是否「連2升」成為市場關注焦點。

台經院所長吳孟道直言，通膨壓力未減輕是促央行升息的關鍵因素，台灣CPI連續3個月超過3%的偏高水準，而且國際原物料價格續處高檔，進口物價漲幅擴大，勢必會往後反映在終端售價，因此台灣物價短期很難往下走，必須靠政策手段壓抑。

吳孟道進一步指出，台灣內有通膨壓力，外有美國聯準會鷹派升息，在此情況下，他推測央行6月升息幅度「1碼跑不掉」。

永豐金總經理朱士廷今天談到台灣央行的利率決策，提到市場普遍預期美國聯準會6月升2碼，7月再升2碼的機率頗高，以抑制通膨；在此情況下，若美國升息2碼，台灣6月、9月將有機會各升息1碼。

中信金財務長邱雅玲先前在法說會上表示，台灣央行利率政策主要有2個考量，一是通膨，二是疫情對國內消費的影響；中信金預估今年仍有升息空間，全年可能升息2.5碼到3.5碼。

受到國內疫情升溫等因素影響，主計總處5月底下修全年經濟成長率預測至3.91%，宣告「保4」落空，不少人開始擔心若央行升息，可能動搖經濟根本。

吳孟道表示，回顧過去數年台灣經濟成長表現，3.91%的經濟成長率還是很不錯，為了抑制通膨以及防止資金外流，央行6月升息的機率很大。（編輯：張均懋）1110607

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