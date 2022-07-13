更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

全球半導體製造設備營收創新高 今年可望達1175億美元

2022/7/13 12:32（7/13 12:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國際半導體產業協會（SEMI）預期，今年全球半導體製造設備營收可望創新高，達1175億美元。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
國際半導體產業協會（SEMI）預期，今年全球半導體製造設備營收可望創新高，達1175億美元。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）國際半導體產業協會（SEMI）預期，今年全球半導體製造設備營收可望創新高，達1175億美元，成長14.7%，2023年將進一步達1208億美元。

在地區方面，SEMI表示，台灣、中國和韓國今年仍將是半導體設備銷售前3大國家，台灣於今年和2023年將居全球之冠。

SEMI指出，包括晶圓製程、晶圓廠設施及光罩設備等晶圓廠設備今年營收可望達1010億美元，將創新高，成長15.4%，2023年將再成長3.2%，達1043億美元。

SEMI表示，因應數位基礎設施強勁投資，半導體產業積極增加及升級產能，晶圓廠設備今年營收將首度突破1000億美元大關。

在先進及成熟製程需求推動下，SEMI預期，今年晶圓代工和邏輯領域設備營收將達552億美元，成長20.6%，2023年將再成長7.9%，達595億美元規模。

在記憶體方面，SEMI預期，今年動態隨機存取記憶體（DRAM）設備營收可望成長8%，達171億美元，2023年可能下滑7.7%；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）設備營收今年將達211億美元，成長6.8%，2023年可能下滑2.4%。

SEMI預期，今年封裝設備營收可望達78億美元，成長8.2%，2023年將略降0.5%，至77億美元。今年測試設備營收將成長12.1%，達88億美元，2023年在高效能運算應用需求帶動下，可望再增加0.4%。

在地區方面，SEMI表示，台灣、中國和韓國今年仍將是半導體設備銷售前3大國家，台灣於今年和2023年將居全球之冠。（編輯：郭無患）1110713

延伸閱讀
研調視美光及台廠為礦坑金絲雀 半導體反轉警訊增強確保台灣半導體顯示器產能 中製零件符合2前提放行電子零組件助攻 首季製造業產值4.15兆元創同期新高台灣半導體產值去年首破4兆元 今年估續增17.7%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族