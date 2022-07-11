確保台灣半導體顯示器產能 中製零件符合2前提放行

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）為強化台灣半導體、顯示器供應鏈韌性，經濟部宣布自7月15日起，中國製半導體及顯示器生產設備零配件，在經過專案及廠商認證2道把關後，可先進儲財政部核准設立的物流中心，供應給取得專案許可的國內廠商。

經濟部官員強調，對於中國製零配件管制調整，主要是提供給台灣的半導體或顯示器生產設備維修之用，以維持這2種產業的生產設備能量，藉此確保供應鏈韌性。

經濟部今天發布新聞稿指出，本次規定是配合台灣半導體設備業者的布局，為提升半導體供應鏈韌性，並成為區域製造中心，而縮短國內廠商取得半導體設備商零配件的時程。

本次專案的中國製半導體及顯示器製程設備零配件，應在符合兩岸貿易許可辦法規定「國內無產製」、「特殊需要或少量」等前提下，業者也需說明其特殊性及必要性，以取得專案申請許可，將可以向物流中心進貨。

經濟部強調，台灣的半導體業及顯示器製造業居全球領導地位，相關設備零配件的需求也高，此次修正後，台灣的業者未來將可利用物流中心的貨品調節功能，有助於提升台灣供應鏈運作效率。

經濟部於92年同意未開放的中國貨品自由進入台灣的物流中心，專供外銷其他國家及地區，但不能轉售給課稅區廠商，若台灣廠商對相關物品若有需求，須事先專案申請，再從海外進口。

經濟部說明，不過因為半導體及顯示器製程設備零配件，具有規格及測試認證等特殊性，因此台灣業者有必要即時取得設備業者的供應，以強化供應鏈韌性及競爭力。

經濟部也強調，海關對貨品進入、存放、運出物流中心原本就設有管控及查核機制，經濟部也維持對中國貨品進口把關，因此新規定並不會對台灣其他生產零配件業者造成衝擊，經濟部也將密切觀察實施情形、滾動式檢討，作為進一步調整相關規定的依據。

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國際貿易局官員補充，因為半導體、顯示器是台灣重要產業，政府也推動台灣成為國際半導體製造中心，因此將原先受限僅能外銷的零配件，允許經過專案進來台灣。

官員表示，這些零配件，主要都是提供給台灣的半導體或顯示器生產設備維修之用，以維持這2種產業的生產設備能量，以確保供應鏈韌性，且會經過經濟部專案與生產設備商的2道把關，確保使用無虞。（編輯：潘羿菁）1110711