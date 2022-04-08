涉非法挖角台灣半導體人才 調查局查百家中企

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台灣調查局一名高層官員向路透社透露，調查局著手調查約100家中國企業，這些中企涉嫌非法挖角台灣半導體產業及其他科技公司人才。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社台北8日綜合外電報導）路透社引述台灣調查局一名高層官員說法報導，調查局已著手調查約100家中國企業，這些中企涉嫌對台灣半導體產業及其他科技公司展開非法挖角。

這名官員指出，去年年初以來，有7家公司遭到起訴，遭到搜索或是負責人遭約談的公司則有27家。

台灣有半導體巨擘台積電（TSMC），占了全球最先進半導體92%生產力，專業的晶片製造能力無疑正是中國所需。

而全球晶片短缺，加上經歷美國前總統川普時期的中美貿易戰之後，中國國家主席習近平強力推動要達成高科技晶片自給自足，北京更是對科技人才求才若渴。

台灣法務部調查局於2020年12月成立專責小組，打擊非法挖角行動。

要求匿名以確保調查任務的這名官員表示，至今突襲或約談的對象僅不過是「冰山一角」。調查局稱該名官員發言代表調查局立場。

調查局上月展開迄今最大行動，對8家公司展開掃蕩蒐證，稱這些公司涉嫌替「中共非法挖角與竊取機密」。

中國國務院台灣事務辦公室並未回覆路透社置評要求。

中企僱用台灣工程師雖然並不違法，但台灣法律禁止中國投資半導體供應鏈的部分領域，包括晶片設計，在晶片封裝等領域則需要經過審查，使得中國晶片廠難以在台灣合法經營。

台灣工程師雖然也可自由赴中國工作，但許多人還是偏好台灣生活品質，尤其目前面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，種種限制使得旅行更加困難。

這名調查局官員與同僚對路透社透露，其中一起正在調查的案件中，有一家企業聲稱為台灣數據分析公司，但當局認為它實際上是一家上海晶片廠的分公司，負責把晶片設計圖傳回中國。

經過近1年監視調查，調查局於3月中約談公司負責人，目前交保候傳。由於案件仍在進行中，調查局拒絕公開公司名稱。

這些企業運用的其他招數，包括把公司註冊在避稅天堂如開曼群島等地，使得來自中國的現金流難以追查。

根據路透社取得的法庭文件，總部位於北京的IC設計公司憶芯科技被控未經許可在新竹私設研發中心。這家中企據稱透過視訊會議軟體Zoom面試，然後經由一家香港公司處理薪資與保險。此案目前仍在審理中。

中國國有的封測大廠通富微電被控非法在台灣設立辦公室，員工透過一家香港子公司從海外帳戶領取美元薪資。相關被告已於今年1月被判有罪。

憶芯科技和通富微電都沒有回覆路透社的置評要求。

總部位於台北的以賽亞調研（Isaiah Research）副總經理陳逸萍表示，中國晶片廠去年開出2至3倍於本地薪資來吸引人才，最渴求的是可以遠距工作的IC設計工程師。

新竹一家晶片廠拒絕具名的管理層人士說，台灣公司雖在薪水方面難以相抗衡，卻能提供較安穩的長期職涯發展，並有種種員工福利，例如托育中心、按摩與健身房等。

那些甘冒風險被挖角的人，不僅無法再次於台灣科技公司任職，同時也會名聲受損。多名跳槽至中國晶片製造商中芯國際（SMIC）的台積電高層都被台灣媒體貼上叛徒的標籤。

台灣當局同時致力提高非法挖角的罰則，最高刑期預料將從1年提高至3年，罰金從5200美元提高至52萬525美元。

台灣當局也正考慮修法，將洩露核心晶片技術納入違反國家安全法。

但這也產生疑慮，憂心強化法規恐阻礙總統蔡英文建立從材料到製造的半導體產業供應鏈計畫。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110408