電子零組件助攻 首季製造業產值4.15兆元創同期新高

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今年首季製造業產值達新台幣4.15兆元，創歷年同季新高、年增16.01%。電子零組件業產值達1兆2709億元，為推升製造業產值成長的主要貢獻來源。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張璦台北19日電）經濟部今天指出，受惠全球終端市場需求穩定等因素，今年首季製造業產值達新台幣4.15兆元，創歷年同季新高、年增16.01%；其中，主要貢獻來源電子零組件業產值1.27兆元，也續創同季新高。

經濟部今天發布111年第1季製造業產值統計指出，受惠全球終端市場需求穩定，新興科技應用及數位轉型持續拓展，以及供應鏈失衡狀況逐漸緩解，加上俄烏戰爭推升國際原物料價格攀揚，首季製造業產值4兆1570億元，創下歷年同季新高紀錄，年增16.01%，連續6季正成長走勢。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值達1兆2709億元，續創歷年同季新高，為推升製造業產值成長的主要貢獻來源，年增16.90%；其中，積體電路業因5G、高效能運算、物聯網、車用晶片等需求強勁，產值達6229億元，為歷年單季新高，年增28.74%。

不過，在面板價格與去年同季比較相對偏低下，液晶面板及其組件業產值年減5.24%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業方面，受惠雲端資料服務需求暢旺，供應鏈缺料問題緩解，激勵伺服器、固態硬碟、網通設備等增產，產值年增19.03%。

檢視傳統產業，基本金屬業、化學原材料業、石油及煤製品業等因國際原物料飆漲，帶動相關產品價格上揚，致產值增幅分別年增22.15%、12.91%及39.48%；機械設備業受惠半導體、5G相關產業、自動化設備等訂單持續增溫，產值年增14.46%。

汽車及其零件業則年減0.83%，主因受原料短缺干擾，以及柴油重車六期環保法規全面施行影響部分車款銷售業績，但電動小型轎車在新車上市及貨物稅減免推升買氣下增產，抵銷部分減幅。

經濟部指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第1季製造業生產指數133.90，為歷年同季排名第一，較上年同季增加6.64%，延續108年第3季以來的正成長態勢。

展望未來，經濟部表示，隨著創新科技應用與數位轉型持續開展，以及國內半導體業者產能擴增，加上主要國家持續推動基礎建設，均有助於挹注台灣製造業生產成長動能。

然而，供應鏈瓶頸及貨運塞港等不確定因素仍在，加以近期受COVID-19變種病毒、俄烏戰事衝突與中國封城等不確定因素干擾，恐加劇供應鏈失衡及全球通膨壓力，進而衝擊全球終端需求，後續宜密切關注並審慎因應。

財政部今天發布統計通報指出，今年1至4月電池進、出口值雙創歷年同期新高，進口達4.3億美元、年增32.1%，出口達3.6億美元、年增60.9%。

財政部表示，近年台灣電池進出口皆以蓄電池為重，主要種類包含發展較早的鉛酸蓄電池、目前主流應用的鋰離子蓄電池。

其中，鋰離子蓄電池受惠於筆電、手機、電動車輛、儲能裝置等應用需求湧現，出口異軍突起，今年1至4月出口2.3億美元、占電池出口63%，成長超過1倍，推升整體電池出口值登同期新高。（編輯：張均懋）1110519