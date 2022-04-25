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無薪假1.4萬人 旅行社、製造業增幅最多

2022/4/25 11:33（4/25 11:52 更新）
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勞動部25日公布最新減班休息（無薪假）統計，實施事業單位計2270家，實施人數1萬4398人，較上期增加881人。（示意圖／中央社檔案照片）
勞動部25日公布最新減班休息（無薪假）統計，實施事業單位計2270家，實施人數1萬4398人，較上期增加881人。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北25日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施事業單位計2270家，實施人數1萬4398人，較上期增加881人。以支援服務業（旅行社）增396人、製造業增201人增幅最多。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2270家，實施人數1萬4398人；與18日公布實施家數計2167家，實施人數1萬3517人相比，本次家數增加103家，人數增加881人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期增幅最多的是支援服務業，增加33家、396人，不過主要是旅行社接續實施。

王金蓉指出，增幅次高的是製造業，增加3家、201人。主要是在金屬機電工業中有一家機械設備、電子、汽車零組件製造業者就實施約200人，不過僅在4月單月實施，可能是因應經營狀況，實施減班休息也有經勞資討論取得共識。

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王金蓉表示，雖然目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，但若就國內產業，如批發及零售業、住宿及餐飲業來觀察，減班休息分別增加55人、91人，其實人數增加比例不大，整體來看算是持平，勞動部會持續關注。

根據資料，本期實施家數最多的行業別為支援服務業1378家、批發及零售業261家、住宿及餐飲業151家；實施人數最多為支援服務業8405人、運輸及倉儲業1446人、製造業1357人。（編輯：張雅淨）1110425

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