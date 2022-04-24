龜山廠染疫停工 和碩：對全年產量營收影響小於0.1%

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（中央社記者吳家豪台北24日電）代工廠和碩今天發布重大訊息指出，桃園龜山廠區員工採檢仍在進行中，目前為止PCR陽性確診人數為589人；龜山廠停工5天清消，對公司全年產量及合併營收影響小於0.1%。

桃園市長鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會說明，桃園今天新增1071例本土確診，其中489人是和碩龜山廠職場感染，這工廠累計589例，目前擴大採檢停工5天，但仍待2次採檢陰性及清消確認後才能復工。

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和碩表示，龜山廠因確診人數眾多，已配合桃園市政府指示，全廠停工5天，進行全面環境清消，並加強宿舍區域消毒，外籍移工以分艙分流的方式就地隔離，本籍確診員工則依相關居隔政策執行。

和碩指出，密切關注廠區疫情變化，全力配合政府防疫相關措施，以確保廠區安全。龜山廠暫時停工期間對和碩整體營運及財務情形並無重大影響，預計對全年產量及合併營收影響小於0.1%。（編輯：楊蘭軒）1110424