防疫險續保退件惹議 富邦產險：非保證續保

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（中央社記者張璦、謝方娪台北25日電）國內疫情升溫，部分防疫保單不再提供續保，引發爭議；保險業者表示，防疫險商品為一年期保單且具不保證續保性質，公司需依實際情況做核保與風險控管，對於收到無法續保通知的民眾，再次致歉。

本土COVID-19疫情日趨嚴峻，連帶掀起防疫保單之亂，有網友質疑，富邦產險的業務原通知信用卡自動扣款續約沒問題，孰料事後收到簡訊，富邦產險表示將無法辦理續約，並會寄送不續保通知書；富邦產險官方臉書被灌入大量抱怨留言。

對此，富邦產險今天回應，由於防疫措施持續調整，原防疫商品的危險發生率大幅上升，且國際再保市場條件緊縮，防疫商品已達風險胃納量，相關作法是到最後一刻作出的不得已調整。

富邦產險表示，先前已於21日發布新聞稿對外說明，4月20日（含）收到公司寄發續保通知書且公司已收取保戶保費者，保險契約即為成立，除此之外，其餘續保案件均停止受理；因此，公司須於保險到期前儘速通知客戶。

富邦產險說明，防疫險商品均為一年期保單，且屬不保證續保性質，需依實際情況做核保與風險控管，對於陸續收到原防疫商品專案無法受理續保通知簡訊的客戶，所造成的不便與失望，再次鄭重致上最深的歉意。

富邦產險表示，考量未來著重於併發重症的治療照護為主，也依此重新提供以中、重症者保障為主相關專案，作為建議民眾轉換投保的參考選擇。

此外，金管會官員先前也已說明，產險的防疫保單為一年一約且不保證續保，保險公司對是否同意續保有主動權，可做核保與風險控管機制。（編輯：潘羿菁）1110425