居家隔離3+4與縣市、專家會議討論 疫情記者會延至4時30分

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居家隔離天數研議採「3+4」新制，縮短隔離天數及縮小匡列範圍，疫情指揮中心25日上午將與縣市政府討論，下午召開專家會議。圖為疫情指揮中心指揮官陳時中。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北25日電）居家隔離天數研議採「3+4」新制，縮短隔離天數及縮小匡列範圍，疫情指揮中心今天上午將與縣市政府討論，下午召開專家會議，會後指揮官陳時中將召開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增5092例，再度創下單日確診數新高。

陳時中昨天表示，根據國家衛生研究院推估高峰單日確診可能將達4.5萬人，最高甚至是10萬人，屆時總人數將達350萬至500萬人。

因應確診與隔離人數增加，居家隔離研議縮短為「3+4」，3天居家隔離，第4天快篩陰性就可出門，但必須全程戴口罩、不能在餐廳內用、參加大型活動等。

行政院昨天表示，原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，但配套及相關細節都需地方政府配合，會再擇定實施日期。

指揮中心發言人莊人祥昨天表示，居隔天數縮短已達成共識，執行細節待今天地方縣市長會議及專家會議後對外公布完整版本。

此外，家用快篩實名制將於5月初上路，比照口罩實名制建立系統，第1階段以藥局販售為主，擬以身分證單雙號分流採購，至於每一輪購買間隔7天或14天，仍待指揮中心拍板定案。

最新本土疫情、居家隔離天數縮短，以及快篩實名制事宜，指揮中心預計下午4時30分後召開疫情記者會，由陳時中親自說明。（編輯：唐聲揚）1110425