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5000萬劑快篩實名制5月初上路 預估1000萬人可購買
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5000萬劑快篩實名制5月初上路 預估1000萬人可購買

2022/4/24 16:16（4/24 17:07 更新）
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日表示，快篩實名制擬5月初上路，將至少提供5000萬劑。圖為目前市售家用快篩劑。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日表示，快篩實名制擬5月初上路，將至少提供5000萬劑。圖為目前市售家用快篩劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北24日電）COVID-19疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，快篩實名制擬5月初上路，將至少提供5000萬劑，以市面上每份5劑包裝計算，預估有1000萬人可購買。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，國衛院估高峰期單日確診恐達4.5萬人，陳時中多次提醒，台灣單日破萬例不是不可能，民眾應提高警覺，以自主應變助圍堵疫情快速擴散，其中有疑似症狀快篩就是方法之一。

有關網傳「下週一開始實名制買快篩試劑，一劑100藥局清單」，陳時中在疫情記者會嚴正澄清，這個訊息為不正確資訊，實施時間應由指揮中心公布，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。快篩實名制相關資訊均會由指揮中心統一對外公布，勿信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。

另外，前衛生署長楊志良稱22日已捐千萬劑快篩試劑，並出示食藥署收件核章的文件。對此，陳時中表示，廠牌還沒有被驗證過，「他做過署長應該很清楚」，雖然食藥署已收件，但仍有捐贈者和經濟部審查的程序要進行。

近日國內業者會陸續鋪貨快篩試劑至全國通路，共123.5萬劑盼稍微紓解市面需求。針對這次供貨通路名單沒有藥局，陳時中表示，已與藥師公會溝通，若有需求，可協助提供廠商聯絡，是否訂購取決自由市場，預計5月初快篩實名制上路，至少提供5000萬劑快篩，預估有1000萬人可購買。（編輯：管中維）1110424

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