居家隔離天數縮短為3+4方案 26日起實施

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疫情指揮中心25日宣布，本土個案接觸者匡列隔離再放寬，居家隔離天數縮短3+4方案通過，26日起實施。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北25日電）國內COVID-19疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，本土個案接觸者匡列隔離再放寬，居家隔離天數縮短3+4方案通過，居隔10天將走入歷史，26日起實施；若是目前已居隔超過3天者，自27日開始解除隔離。

居家隔離3+4方案，3天居家隔離其中，須待在家中以一人一室為原則，不得外出，完成接觸者匡列後安排快篩，有症狀及期滿當日進行快篩；4天自主防疫期間每日快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩，但禁止以下行為：到餐廳用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

行政院長蘇貞昌昨天舉行防疫會議，居家隔離將縮短為3+4，3天居家隔離，4天快篩陰性可出門，但必須全程戴口罩、不能在餐廳內用、參加大型活動等。指揮中心今天分別於上午及下午舉行縣市長會議及專家會議進行相關議題討論。

根據今天會議共識，確診者個案自主回報後，經衛生局匡列、學校、機關、公司防疫長或負責人先行造冊，密切接觸者則改為確診者發病日或採檢陽性日前2天起，同住親友、同班同學、同辦公室或工作場域九宮格內密切接觸同事。（編輯：管中維）1110425

（指揮中心提供）

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